原标题：品牌的力量·2022品牌强国论坛在京召开

5月10日，在第6个“中国品牌日”到来之际，以“品牌的力量·中国品牌-世界共享”为主题的“2022品牌强国论坛”在北京通过线上方式成功举办。该活动由中国黄河文化经济发展研究会主办，北京黄河融泰文旅产业发展有限公司、国策智库研究院承办，中国质量万里行促进会、中国消费者协会、中国企业评价协会、中国广告协会、华彬文化基金会等单位支持。

中国黄河文化经济发展研究会常务副会长张坚钟出席并致辞。有关部门领导、智库、专家、学者和中国品牌企业代表通过线上方式，围绕中国品牌强国战略及实现路径进行对话和交流。

张坚钟说：“品牌是国家实力的象征，更是创造财富的工具。我国正从制造大国向制造强国迈进，‘中国制造’要想站稳脚跟，就必须全方位升级中国品牌，以全面提高中国品牌在国际市场的传播力和竞争力。”

中国企业评价协会会长侯云春在致辞中表示：“品牌是产品和服务理念、价值、工匠精神、企业文化的集中展示，是产品和服务核心竞争力的重要表现，也是企业乃至国家竞争力的综合标志，代表着供给结构和需求结构的升级方向。”

“品牌是一个企业乃至国家的核心竞争力，品牌是物质文明与精神文明的综合载体，品牌还是一个民族的形象。奋起直追打造中国的高端品牌，才能真正走向高质量发展之路。”国家质检总局原总工程师、中国质量万里行促进会会长刘兆彬在会上指出，标准是高质量发展的判断依据，只有高标准才有高质量，大力加强企业的质量基础，才能创造品牌。

中国民营经济研究会会长庄聪生介绍，经过多年发展和深耕，中国企业品牌价值增长迅速。在英国研究机构发布的“全球最具价值品牌500强榜单”中，中国品牌上榜数量从2008年的13个上升至2020年的76个，其中中国内地企业品牌从7个上升到70个，12年间增加10倍。这期间涌现出了一大批一流的中国品牌。

华彬文化基金会秘书长沈珠表示，品牌是企业最重要的无形资产，品牌价值的核心表达是践行社会责任。十年来，华彬文化基金会发挥民间组织的力量，以文化为桥梁和纽带，打造了“当东方遇见西方”“丝路之旅”“美丽中国”等系列特色公益品牌。十年来，基金会支持脱贫攻坚、续力乡村振兴、传播绿色文明，持续探索文化与绿色健康产业协同发展的新路径。

“企业是品牌的主体，要创立和维护品牌，需要有守正笃实、久久为功的自觉与情怀；要综合施策，罚当其责，严惩不贷；要秉承诚信，摒弃浮躁，脚踏实地推动自身及产品的高质量发展。”中国消费者报社副总编辑杜长红在论坛上就品牌与市场竞争、品牌与消费者，分享了她的观点。

营商环境就是生产力，而改善营商环境就是解放生产力，提高竞争力。中国贸促会研究院副院长赵萍在会上表示：“建设品牌强国的关键在于企业，而建设市场化、法制化、国际化的营商环境，就是帮助企业培育品牌、保护品牌，并促进品牌之间的良性竞争。”她认为，市场经济是信用经济，是法制经济，是竞争经济，因此要加强社会信用体系建设。

华彬集团执行总裁卢战认为，建设品牌强国，须厚培“诚信”土壤。诚信，不仅仅是指企业运营中的契约，更是品牌对消费者、行业、市场的责任。华彬集团深耕中国市场30多年，创造了中国红牛品牌奇迹，并始终带着对消费者、对行业、对家国社会的情怀和责任，在大健康产业和实业发展。同时，中国品牌要赢得消费者青睐，不能或缺投资和培育。品牌只有经过长期建设和时间沉淀才能形成真正的品牌影响力。

为深入践行新时代品牌强国战略，巩固和深化品牌一体化成果，在本次论坛上，主办方还发起“品牌强国·强国品牌建设行动”，行动得到了多家单位和企业的响应。

(责编：曹淼、李源)