原标题：上交所就科创板做市交易业务相关规则公开征求意见

新华社上海5月14日电（记者潘清）科创板做市商制度渐行渐近。上海证券交易所5月13日发布公告，就科创板做市交易业务相关规则公开征求意见。

公告显示，《上海证券交易所科创板股票做市交易业务实施细则（征求意见稿）》和《上海证券交易所证券交易业务指南第X号——科创板股票做市（征求意见稿）》从即日起至5月28日向市场公开征求意见。

上交所相关负责人表示，开市以来科创板市场运行平稳有序，各项制度安排经受住了市场检验。在竞价交易基础上引入做市商机制，有助于增加市场订单深度，一定程度上降低大单交易对市场的冲击，提升市场稳定性，减小市场买卖价差，降低投资者交易成本。

5月13日，中国证监会正式发布实施《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》，对科创板做市商准入条件与程序、事中事后监管等方面作出规定。

按照做市规定的要求，相关实施细则和业务指南对科创板做市交易业务作出更加具体细化的交易和监管安排：

明确做市服务申请与终止。科创板股票做市服务申请采用备案制，鼓励具备做市交易业务资格的保荐机构或者实际控制该保荐机构的证券公司在持续督导期间为其保荐的科创板股票提供做市服务；

明确做市商权利与义务。做市商应使用自有资金，通过专用证券账户开展做市交易业务，向市场提供买卖双向报价，遵守权益变动披露及短线交易等相关规定。对于积极履行做市义务的做市商，将适当给予交易费用减免或激励；

明确做市商风险管理和内部控制要求。做市商应当建立风险防范与业务隔离机制，健全内部控制和风险管理制度，设置定期压力测试机制，确保合规有序开展做市交易业务。

上交所相关负责人表示，将在做好相关反馈意见收集评估、吸收采纳等各项准备工作后，适时发布相关业务规则，推进科创板做市商机制平稳落地，持续推进科创板市场高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)