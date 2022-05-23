吴晓璐

原标题：上交所推出上市公司股东大会网络预投票服务

5月22日，记者从上海证券交易所获悉，为提升投资者参与上市公司股东大会议案表决的便捷度，提升投资者行使股东权利、表达意愿的应有地位，上交所即日起在“上证e互动平台”试点推出上市公司股东大会预投票服务。预投票是上交所“急投资者所急，想投资者所想”的服务举措之一，旨在将“我为群众办实事”落在实处，进一步提升中小投资者的参与度以及股东大会投票的透明度与真实性。

据记者了解，预投票平台的推出，将投资者履行股东大会投票权利的时间，由此前股东大会召开当日(T日)延长至股东大会会议公告披露日(D日)至会议召开日(T日)。在预投票时间段(D日至T-1日)，投资者可随时登录上证e互动(sns.sseinfo.com)首页了解各上市公司股东大会召开情况并预先录入表决意见。预投票时间段内，投资者可随时查看预投票记录，并随时跟踪到投票是否有效。

上交所相关负责人表示，上交所始终坚持把服务投资者、保障投资者权益放在重要位置。近年来，持续推动各类证券持有人会议的规范化运作，以支持股债基衍各类投资者便捷行使投票表决。下一步，上交所将在此次试点实践后逐步扩大预投票服务范围，并以数字化转型为契机，加强投资者服务体验感，踏踏实实履行为投资者办实事的责任义务。(证券日报)

(责编：赵竹青、陈键)