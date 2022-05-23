操秀英

原标题：加强核心技术攻关 着力解决“好用”问题

“担大任，要有大能力。特别是要加快培育农机原创技术策源地，围绕解决‘卡脖子’问题，深入开展重点产品核心技术攻关，着力提升我国农业装备自主研发应用能力，长志气、强骨气、厚底气。”在近日召开的国机集团农机装备高质量推进会上，国务院国资委副主任任洪斌强调。

党的十八大以来，我国农业机械化取得长足进步，形成了65个大类、4000多个机型品种的产品系列。“十三五”时期，我国农业机械化迈入了向全程全面高质高效转型升级的发展时期，国产农机产品供给能力稳定达到90%，支撑农作物耕种收综合机械化率达到71%，主要经济作物薄弱环节“无机可用”问题基本得到解决。

中国机械工业集团有限公司（以下简称国机集团）党委书记、董事长张晓仑介绍道，作为农机装备研发制造的“国家队”， 自2019年启动农机振兴三年行动以来，国机集团牢牢牵住科技创新这个“牛鼻子”，以实现自主可控为目标，不断推动产业基础高级化。农机装备研发投入稳步增长，平均研发强度约6.5%，累计攻破重点技术100余项。

与会专家也坦陈，我国农业机械化在区域、产业、品种、环节等方面发展不平衡不充分的情况依然存在，部分关键核心技术、重要零部件、材料受制于人, 制造工艺、重大装备等与发达国家还有较大差距,部分高端机具主要依赖进口。一些产业品种、农艺制度、种养方式及产后加工等与机械化生产不协调等问题仍较为明显, 农机农艺融合不够紧密。

为了加快我国农机行业的发展，工业和信息化部、农业农村部、国务院国资委等部委积极部署了一系列行动。张晓仑在报告中称，这是加快推动农机行业高质量发展的关键期，也是农机行业转型升级的攻坚期。他表示，未来，国机集团将坚持“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”“一条主线”，联动推进“培育农机原创技术策源地、打造高端农机现代产业链链长、开展农机装备补短板”“三大行动”，落实“三张清单”，扛起持续推进农业机械化全程全面和高质量发展的大旗。

科技部副部长邵新宇强调，要紧紧围绕打赢农机装备关键核心技术攻坚战这一主线，加快补齐创新链、产业链和供应链上的关键技术短板，以科技支撑农机装备高质量发展。

工业和信息化部副部长辛国斌则表示，要进一步加强协同创新，统筹资源，加强农机农艺融合，推动农机装备与电子信息、软件等跨行业合作，组织材料、部件、整机等产业上下游协同攻关，着力突破瓶颈短板，努力提升产业基础高级化和产业链现代化水平；要进一步打造农机装备中国品牌，筑牢产业发展生命线，加强生产安全管理和质量管控，在着力解决“有机可用”的基础上，突破“有机好用”问题，加快推动农机数字化、智能化、绿色化、无人化发展，推动农业用北斗终端及辅助驾驶系统应用，积极抢占智慧农机发展国际竞争高地。

中国工程院院士、北京市农林科学院首席专家赵春江具体建议，要顺应世界农机装备绿色智能、节能减排的发展趋势，围绕农业机械化重大科技需求，积极开展农机装备的战略性、前沿性、基础性和多学科交叉的研究，突破高压共轨、动力换挡等核心关键技术，解决好新能源动力、控制核心关键部件等关键问题；加强农机装备新材料和新工艺的研究，针对大型农机装备关键件的体积大、寿命低、可靠性差等共性问题开展研究；针对我国农业复杂多样这个特点，以及农机弱项短板，研发先进实用各类机具，重点解决甘蔗、油菜、棉花、油茶、茶叶、特种经济作物等农机收获和山区丘陵机械化的弱项问题；围绕电脑强化人脑目标，适应智慧农业发展的战略需求，大力推动农机装备的数字化、智能化水平；围绕推进农机节能减排，加快绿色智能农机装备和节本增效农业机械化技术的推广应用。

(责编：赵竹青、陈键)