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2021年超3亿人次劳动者通过招聘机构找工作

2022年05月28日08:38 | 来源：新华社
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人社部近日公布的数据显示，我国人力资源服务业行业规模持续扩大。截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.91万家，从业人员103.15万人，年营业收入2.46万亿元，比2020年分别增长29.08%、22.31%、20.89％。2021年，全行业为3.04亿人次劳动者提供了各类就业服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。

数据显示，2021年全国共举办各类招聘会28.6万场，网络招聘发布岗位信息8.45亿条，培训劳动者2662.22万人次，推荐高端人才141.04万人，管理流动人员人事档案9584.02万份，有力促进了就业大局稳定和人力资源顺畅流动配置。

全国共建立4.9万个固定招聘场所、2万个招聘网站。依托中心城市、围绕主导产业、服务实体经济，全国共建成24个国家级人力资源服务产业园，集聚人力资源服务企业4120家，入驻园区企业年营收4063亿元，成为人力资源服务业创新发展高地，对推动产业转型升级、促进区域协调发展发挥了重要作用。

持续扩大人力资源市场开放。一批人力资源服务企业加快“走出去”，积极拓展海外市场。首批12家国家人力资源服务出口基地获得评审认定，向世界展示行业风采。

(责编：张文婷、陈键)

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