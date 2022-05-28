记者27日从财政部了解到，中央财政提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算指标，支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。

根据财政部日前发布的《关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》，这批资金列入2023年预算，库款于2022年先行单独调拨。资金实行国库单独拨付，省级财政部门结合退付计划等及时向市县调拨库款，充分保障退税资金需求，确保基层退税操作。

今年以来，为保障减税降费等政策落地生效，中央财政大幅增加对地方的转移支付，帮助地方缓解减收压力。此次发布的通知要求，省级财政部门应按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理，确保退税减税降费政策落实到位，兜牢兜实“三保”底线。

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