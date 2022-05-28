工业互联网如何赋能数字化转型？数据安全“防火墙”怎样构筑？影视产业发展能否搭上“算力时代”的快车？元宇宙会给普通人带来哪些变化？……

5月26日，以“抢数字新机 享数字价值”为年度主题的2022中国国际大数据产业博览会在线上成功举办。与会人员就“场景大数据”、工业互联网、数据安全、数据流通交易等大数据领域前沿话题进行了线上研讨。

“东数西算”成为本届数博会的热词。与会专家表示，促进算力、数据流通，有利于集中政策和资源，着力优化网络、能源等配套保障，更好引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，对加快推进数字基础设施建设、落实碳达峰碳中和要求、统筹东西部协调发展，具有重大和深远意义。

“电影技术的发展始终体现着当代科学技术的最新成果。从感光化学、光学、电子、机械时代的胶片记录技术，到数字化网络化的今天，人类科技的很多重要发展，都会给电影技术的提高带来新的可能。”北京电影学院党委副书记、副校长胡智锋提出，面对互联网技术的高速发展和“算力时代”的到来，中国电影人必须加快技术研发步伐，让电影科技插上算力的翅膀。中国电影股份有限公司副董事长、总经理傅若清介绍，中国电影股份有限公司正在着力研究高新技术格式电影，首个高新技术格式电影放映系统已于2019年8月完成研发。自发布以来，影厅数量持续增长，目前已安装近70套，覆盖全国30余个城市。在对电影数字处理和算力提出更高要求的同时，该系统的推广也给电影市场带来了新动力。统计数据显示，截至2021年12月，高新技术格式电影影厅的票房产出是全国单银幕票房产出的2.5倍。

中央广播电视总台技术局局长、中国电影电视技术学会理事长徐进表示，随着云计算、5G移动互联网等技术的发展，云网一体的技术架构将在超清化、移动化、智能化技术体系建设，在传统广播电视机构向原创视音频内容生产发布的全媒体转变中发挥重要作用。目前，中央广播电视总台已经建成云、边、端（CET）架构的CMG媒体云，依此构建的移动化全媒体内容生产平台在去年的第十四届全运会、东京奥运会及今年的北京冬奥会中实际使用。

针对正在从虚拟照进现实的“元宇宙”，中国工程院院士谭建荣提出，元宇宙本质上是对现实世界虚拟化、数字化的过程，具备新兴事物体系的数字生活空间。元宇宙的发展使得整个数字空间跟真实空间融为一体。未来，元宇宙可应用到能源、农业、金融与投资、房地产、职业教育等多个领域。清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任、清华大学新闻学院新媒体研究中心执行主任沈阳认为，元宇宙经济体系不仅是在虚拟世界进行流转的经济体系，而且要与实体经济的交易行为、交易活动以及社会服务进行结合，才有更强的生命力。

此外，元宇宙技术也融入了本届数博会“数博发布”特别专场活动。活动通过全线上数字虚拟人物构建以及沉浸式体验的元宇宙发布会场景，发布领先科技成果中的新产品、新技术以及商业方案，观众在线上即可沉浸式参会。今年，“数博发布”共征集到来自大数据领域的科技创新成果437项，最终55个项目通过专家组审核，荣获“2022中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖”殊荣。

贵州省副省长陶长海表示，今年的“数博发布”进一步拓展了征集领域，更加注重大数据与实体经济、社会治理、服务民生的深度融合。希望获奖单位和个人再接再厉，持续深化相关领域研究，加大科技成果转化力度，贵州将全力做好对投资创业者的全方位的优质服务，促进成果有效转化。

据悉，2022数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办，秉持“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”的办会理念，在数字经济领域发出中国声音、贡献中国方案、展现中国行动，促进全球大数据技术应用和数字经济产业发展。（记者 吕慎 陈冠合）

(责编：张文婷、陈键)