近期，《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2022）经市场监管总局（标准委）批准发布。在标准发布之际，共青团中央少年部、市场监管总局标准技术司、全国少工委办公室负责同志就标准出台的背景、主要内容、贯彻落实等问题，回答记者提问。

问：请介绍一下出台新版《红领巾》国家标准的背景和考虑。

答：中国少年先锋队是中国共产党领导的少年儿童群团组织，红领巾是少先队员的标志，具有重要的政治意义和丰富的精神内涵。为了规范少先队员佩戴的红领巾产品质量，2012年11月5日发布实施《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2012），该标准于2013年6月1日起开始实施。

近年来，部分地方反映，市场上的红领巾产品存在缝制工艺粗糙、掉色、面料稀薄等问题，影响少先队标志标识的规范性、庄重性。为进一步规范红领巾的制作使用管理，提升红领巾产品的质量，维护少先队组织形象，2020年，在共青团中央书记处领导下，共青团中央少年部、全国少工委办公室提出对《红领巾》国家标准（GB/T 28846-2012）进行修订，在市场监管总局标准技术司的具体指导下，会同纺织工业标准化研究所等单位开展具体修订工作。过程中，通过调查问卷、座谈访谈以及专家反馈意见等方式收集红领巾产品质量突出问题以及对2012年版红领巾国标的修订建议，并采集不同质地、价格的红领巾样品进行检测和数据分析，筛选确定需要修改和新增的考核项目，多次组织专题研讨会，广泛征求少先队辅导员、少先队工作者、家长、专家以及红领巾生产企业意见，在此基础上确定了标准的主要修订内容。

该标准的发布实施，为生产企业提供新的更高的技术要求，将有助于提升用于市场流通的红领巾产品质量，进一步满足少先队员需求和少先队工作需要，对于突出少先队标志标识庄严的政治涵义、维护少先队组织形象、增强少先队员光荣感具有重要意义。

问：新版《红领巾》国家标准主要包含哪些内容？

答：主要包括五个方面。一是规格。明确了标准红领巾的形状和两种规格。二是质量要求。明确了标准红领巾内在质量（包括纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、燃烧性能、断裂强力、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐光色牢度）和外观质量（包括规格尺寸允差、颜色及色差、裁剪和缝制、外观疵点）的内容和要求。三是试验方法。明确了标准红领巾纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、可分解致癌芳香胺染料、燃烧性能、断裂强力、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度、耐唾液色牢度、耐光色牢度的测定，规格尺寸及裁剪和缝制的检验、色差检验、外观疵点的评定的相关内容和要求。四是检验规则。对红领巾抽样规则、内在质量的判定、外观质量的判定、结果判定作出要求。五是包装、储运和标志。明确了红领巾的包装、储运和标志相关内容和要求。

问：新版《红领巾》国家标准与旧版的区别是什么？

答：新版标准较旧版标准主要在安全、色牢度、色差、实用性等方面进行了加强，明确提出基本安全类项目要符合GB 31701的B类（直接接触皮肤的儿童纺织产品）标准，加严了产品缝制和外观疵点要求，提高了整体质量标准。

新版标准主要变化有：在考核项目方面，增加了燃烧性能、耐唾液色牢度（仅考核小号红领巾）和耐光色牢度等，以提高产品的安全性和耐用性；在色牢度方面，加严了耐干摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐皂洗色牢度的要求，以保证产品具有较高色牢度水平，同时有效降低使用过程中染料向人体的转移风险，提高产品的使用性和安全性；在缝制方面，增加了腰边和底边缝份重合长度不大于2cm、针距密度不少于12针／3cm、红领巾的两个锐角应闭口缝合固定的要求，以有效解决红领巾容易卷边和脱线等问题；在外观疵点方面，考核要求不再区分红领巾的部位和正反面，统一加严为不允许有条状疵点、斑疵、缺纱和破洞等，并将线状疵点允许长度缩短为不超过1 cm，以提升产品的外观质量；在色差考核方面，增加了采用分光光度测色仪的评定方法，以增强试验方法的可操作性；在产品标志方面，增加了红领巾产品上不应有耐久性标签、商标标志等的要求，以保证红领巾的规范性和庄重性。

问：对于推动新版标准实施，下一步有何考虑？

答：维护红领巾的尊严，不仅是共青团、少先队组织和少先队员的责任，也是全社会的共同责任。共青团中央少年部、全国少工委办公室将会同市场监管总局有关部门，积极推动标准落地落实。一是大力宣传推广，通过各类媒体平台，广泛宣传新版标准，使各类组织和个人，特别是红领巾生产企业了解标准的主要内容和基本要求。目前，标准已在中国共青团、中国少年先锋队、国家标准委官方网站发布，公众可进行查询和浏览。二是加强标准应用，鼓励各级少工委、学校和个人采购使用符合新版标准的红领巾。三是开展专项检查，指导各地团委、少工委联合市场监管等部门开展专项检查，依法依规查处生产销售不符合国家标准或全国少工委规定的产品的违规行为，进一步夯实联合工作机制。

(责编：岳弘彬、杨光宇)