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上交所进一步优化知名成熟发行人债券融资审核

2022年05月28日16:44 | 来源：新华网
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　　新华社上海5月28日电（记者潘清）为更好支持优质实体企业债券融资，上海证券交易所27日发布相关指引，进一步优化知名成熟发行人的债券发行上市审核。

　　自2018年上交所推出知名成熟发行人优化融资审核制度以来，已助力一大批优质央企、地方国企和优质民营实体企业充分利用交易所债券市场融资便利，有力支持实体经济发展。

　　上交所相关负责人表示，此次发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第6号——知名成熟发行人优化审核》（以下简称《知名成熟发行人优化审核指引》），是上交所进一步适应市场形势、服务市场需求，更好支持优质企业进行债券融资的一项制度性安排。

　　《知名成熟发行人优化审核指引》对知名成熟发行人认定和优化审核措施两个方面进行了规范，主要内容包括：

　　完善知名成熟发行人认定标准，简化部分认定指标，拓宽优质企业范围，对于在重点支持行业领域内具有领先地位的企业给予专门支持；

　　提升对知名成熟发行人项目审核的支持力度，除保留现有的公募快速审核、私募直接备案发行、多品种债券合并申报编制发行文件等便利措施外，进一步简化文件签章、财务报告披露等方面要求，便利优质发行人开展债券融资；

　　设置动态调整机制，根据发行人资质变化情况动态匹配审核机制，鼓励企业积极发掘自身优势，用好用足制度支持。

　　上交所相关负责人表示，下一步将继续完善各项制度措施，为优质企业实现低成本、便利、高效的债券融资创造更有利环境，吸引各行业领先企业携手促进交易所债券市场提质、扩面，助力实体经济蓬勃发展。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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