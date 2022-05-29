在5月29日下午召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市委常委、常务副市长吴清表示，当前我们既要打赢大上海保卫战，又要打好经济恢复和重振攻坚战，任务非常艰巨。目前很多企业努力克服困难，主动承担社会责任，有序推进复工复产复市，我们对此深表感谢和敬意。

下一步，我们已明确要求全市各部门、各区抓紧出台实施细则，明确申报流程和办事指南，实行免申即享、一键即享、线上办理、精准推送等措施，确保各项政策以最快速度落实落地，高效直达市场主体。同时，我们还将根据国家新出台的政策、企业反映的问题和诉求，及时补充和刷新政策，加强督促检查和政策评估，全力以赴抗疫情、稳经济、促发展。总之，我们将尽最大努力帮助各类企业，全心全意服务各类企业，千方百计为各类企业纾困解难，与广大企业携手同心、迎难而上，一起努力恢复和重振上海经济。

吴清表示，虽然疫情给上海经济社会造成巨大影响，但是上海经济发展的基本盘没有改变，上海经济长期向好的态势没有改变，相信在大家共同努力下，上海一定能够渡过难关，迎来更加美好的明天。(曹玲娟)

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