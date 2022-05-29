外资外贸是上海开放型经济的重要主体，也是稳增长稳市场主体、保就业的重要支撑，接下来上海商务部门对稳外资和稳外贸有哪些政策考虑和工作举措？

在5月29日下午召开的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，上海市商务委主任顾军表示，当前，受疫情、国际局势变化等多重因素影响，上海稳外贸稳外资面临严峻挑战，但上海外贸外资长期向好的基本面没有改变。我们将认真落实国家和本市各项稳外贸稳外资政策，持续优化营商环境，多措并举综合施策，全力稳住外贸外资基本盘，全力稳定企业在沪发展的预期和信心。

一是全面推进外贸外资企业复工复产。前期，我们已有序推动三批重点外贸外资企业复工复产，截至目前，第一批142家复工率已达到91%，第二批562家复工率达到73%，第三批821家复工率达到50%。下阶段，我们将全面推进外贸外资企业复工复产，依托外贸外资企业服务专班，市区联动加强企业员工返岗、物流保障、上下游衔接等方面复工复产服务，稳步提高企业达产率，督促指导企业做好疫情防控和安全生产措施落实到位。

二是千方百计助力企业保订单保市场。会同海关、税务、外汇等部门，落实好各项贸易便利化政策。会同中国信保、进出口银行等政策性金融机构以及商业银行加大金融支持力度，降低企业融资成本，增强企业接单信心。深入实施上海市高质量落实《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的若干措施，帮助企业开拓RCEP成员国等自贸伙伴市场。

三是持续畅通沟通渠道，积极回应企业关切。通过跨国公司高管视频会议、政企沟通圆桌会议等形式，加强政策宣讲解读，充分听取意见建议，帮助企业解决实际问题。加大总部企业走访沟通力度，切实提振外资企业信心。用好上海外商投资促进服务平台、涉外服务专窗等平台，做好多语种政策资讯宣传，提高各类政策的知晓度和覆盖面。

四是加快培育新动能，推动外贸外资高质量发展。支持国际贸易分拨中心发展，做大国际贸易分拨业态。支持商业银行提升离岸贸易资金结算便利，扩大自由贸易账户项下离岸经贸业务规模。指导跨境电商企业用足用好现行的出口退税政策，推动跨境电商加快发展提质增效。启用重大外资项目线上服务系统，市区联动、线上线下协同，保障在谈、签约、在建项目尽快恢复运转，积极推动一批新项目尽快落地。支持跨国公司在沪设立地区总部和外资研发中心。

顾军说，近日，欧莱雅宣布在上海成立首家投资公司，这充分体现了外国投资者对中国、对上海经济发展前景的坚定信心。上海将进一步发挥自贸试验区和临港新片区、虹桥国际中央商务区等开放平台的作用，增强开放门户枢纽功能，通过更高水平对外开放吸引和欢迎外资企业来沪投资兴业。（曹玲娟）

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