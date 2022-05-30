邱超奕

各地区各部门务必深刻认识做好安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，提高政治站位、扛起政治责任，确保安全生产大检查和考核巡查取得实打实的成效

习近平总书记强调，要在全国深入开展安全大检查，严厉打击违法违规行为，采取有力措施清除各类风险隐患，坚决遏制重特大事故，确保人民生命财产安全。

眼下，全国安全生产大检查正全面推开。在严格遵守防疫要求的基础上，国务院安委会16个综合检查组将对31个省区市和新疆生产建设兵团的安全生产大检查情况开展综合督导，并同步开展国务院2021年度省级政府安全生产和消防工作考核巡查及国务院安委会成员单位安全生产工作考核。

当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，各类超预期风险挑战增多，交通、建筑等一些重点领域较大以上安全生产事故多发，造成重大人员伤亡和财产损失，教训十分惨痛。疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。各地区各部门务必深刻认识做好安全生产工作的重要性、必要性、紧迫性，提高政治站位、扛起政治责任，确保安全生产大检查和考核巡查取得实打实的成效。

要狠抓落实。综合检查组发现，有的地方对重大隐患情况掌握不清，有的部门监管履职不到位，有的企业未建立全员安全生产责任制，说到底是安全生产责任落实不足。这次安全生产大检查和考核巡查，不仅是查找问题，更要推动压紧压实安全生产责任。各地区各部门要对照问题清单厉行整改、落实到人，“谁家孩子谁抱”，主动清扫风险隐患。

要治根治本。安全生产工作越深入，越会碰到难啃的“硬骨头”。和往年相比，今年的大检查持续时间长、覆盖范围广、标准要求高，就是要紧盯深层次短板弱项，动真碰硬。对那些长期以来屡禁不止、久治不愈的问题，大检查和考核巡查将推动从根本上破解。各地区各部门不能止于抓表象、一阵风，而要注重建立健全源头治理长效机制，提升本质安全水平。

要统筹发力。这次安全生产大检查和考核巡查层次多、任务重，各地要先开展全面自查，各相关部门抓好本行业领域重点地区专项检查，国务院安委会在此基础上开展综合督查，齐抓共管形成合力。此外，综合检查组发现，有的地方对新兴行业未明确监管，有的领域存在多头执法、重复执法，还有的地方尚未建立信息共享等工作机制，这些盲点、堵点、断点，也要靠加强统筹协调来解决。

“慎终如始，则无败事。”形势越复杂、越要绷紧弦，时刻保持危机意识和忧患意识。各地区各部门要以安全生产大检查和考核巡查为契机，提高如履薄冰的警觉度，增强“时时放心不下”的责任感，突出重点狠抓落实，统筹发展和安全，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)