本报记者 颜 珂

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近年来，福建省福州市充分挖掘特色资源优势，不断延伸完善产业链，推动特色乡村产业发展，拓展乡村产业增值增效空间。

下一步，福州计划拿出更大力度、更实举措，全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

连江安凯乡，成片的鲍鱼养殖鱼排漫向远方。在这片海湾，每年有超过5万吨连江鲍鱼被送上老百姓的餐桌，产量多年稳居全国前列；

闽侯荆溪镇，一尾小金鱼“游”出了广阔新天地。体壮色艳的闽侯金鱼不仅连获国内外大奖，亦是当地农民稳稳依靠的“致富鱼”；

罗源起步镇，占全国产量近60%的秀珍菇在这里培育，每年食用菌全产业链产值超过10亿元；

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行走在福建省福州市的山海间，“一村一品、一镇一业”的“福字号”产品令人应接不暇，不仅富有特色，且体量不小，不少产品市场占有率居全国前列。顺应产业发展规律，立足特色资源，福州的乡村产业正在向广度和深度进军，不断发展壮大。

广度——

“一村一品、一镇一业、一县多园”加快形成

黄钟奇见到记者时，脚上的胶鞋还带着泥，“大清早就带着家人摘枇杷，这段时间每天线上就要卖出500多斤。”他说。

在福清一都镇，黄钟奇的阿奇农场已小有名气。农场种了60亩枇杷，到了采摘季，一天到晚连轴转。“白肉枇杷最紧俏，早早就卖得一粒不剩！”聊起今年行情，老汉禁不住咧嘴笑。

过去，一都镇也曾面临发展难题：山多，地少，既无工业基础，也无区位优势，发展的出路在哪？

上世纪80年代末，福州市扶贫工作队进驻一都扶贫，为当地引入了枇杷种植，自此“一张蓝图绘到底”。这里山林茂密，气温适宜，山区里的独特小气候，给了枇杷生长难得的好环境。淅沥小雨中，登山远眺，云遮雾绕间，枇杷树漫山遍野。如今的一都，家家户户种枇杷，种植面积超过5万亩。镇党委书记俞强感叹：“产业培育不容易，既要把特色条件想清楚，还得保持足够的战略定力。小小枇杷当年是‘脱贫果’，如今又成‘振兴果’。”

福州派江吻海，山海相连，气候适宜，农业资源多样。打好特色牌，接续奋斗干，广袤乡野间，特色乡村产业多点开花，拔节生长。

数据显示，2021年福州市水产、畜牧、水果、蔬菜、食用菌、茶叶、竹木花卉等七大特色产业全产业链总产值超2400亿元，“一村一品、一镇一业、一县多园（现代农业产业园）”的发展格局正加快形成。

深度——

全产业链拓展产业增值增效空间

鳗鱼收购价依然坚挺，福清上迳镇南湾村村民杨明很是兴奋：“这几年出口鳗鱼的价格一直上涨！”

福清养殖鳗鱼历史悠久，当地百姓称之为“软黄金”。杨明所在的南湾村，鳗鱼养殖场超过20家，年产值稳定在20亿元以上。

鳗鱼价格稳步上扬的背后，是完整产业链的强力支撑。在位于上迳镇的福建福铭食品有限公司的烤鳗加工车间，一条条日式蒲烧鳗鱼从流水线上鱼贯而出。“我们的产品出口日本多年，因为品牌响、品质好，年销量超过1000吨。”公司负责人介绍。

从幼苗培育、成鳗养殖，到饲料生产、鳗鱼加工，福清鳗鱼产业链完整，加工能力强大。2021年，福清9家重点烤鳗企业烤鳗总产量达3.1万吨，出口创汇11301.4万美元。

传统乡村产业，主要依靠卖初级产品，议价能力差，抗压能力弱，附加值也相对低。如何拓展增值增效空间？福州注重全产业链发力，在延链、补链、强链中把增值收益更多留在县域。

安凯乡同心村，是鲍鱼养殖的“亿元村”。今年年初，县里推出了连江鲍鱼文创品牌“我要鲍鲍”，文创基地就落在同心村。海风拂面，村党支部书记林连忠领着记者参观村庄新貌。在海景咖啡屋里一览碧海蓝天，在彩绘海堤旁留影打卡，焕然一新的小渔村，吸引各地游客纷至沓来。

“有美食，有美景，可体验，可研学。”林连忠说，“以前只想着把鲍鱼卖出去，现在也要学会把人流引进来。”

贯通产加销，融合农文旅，农业企业是主力军。“扶持龙头壮大产业”“攻坚120天”“千名干部进千企”……福州全力支持农业产业化龙头企业发展，全市市级以上农业产业化重点龙头企业已达327家，去年总产值首次突破千亿元，同比增13.3％。

力度——

既要善“聚力”，也要会“用力”

去年以来，永泰县梧桐镇坵演村，产业发展动作不断：橄榄等特色林果种植品改升级，初级农产品加工厂开建，还有乡村游的露天营地和民宿打造……只是，牵涉到村庄规划调整，多规合一如何衔接，基层落实咋把握？

村干部心里没底：“能不能请县里的同志下来指导？”很快，一个由县领导带队、相关部门参加的队伍就下到了坵演村。

这是一套名为“服务队+工作组+合作社”的党建引领新模式：县领导带队牵头成立服务队提供配套保障，县政府选派乡村振兴指导员负责指导驻村工作组，村里的各类合作社担当发展主体，多方赋能，协同发力。

不只在永泰，从“培育农业龙头企业工作方案及政策措施”，到“扶持龙头壮大产业专项行动方案”，再到“特色现代农业发展十条措施”，福州市出台系列文件，全力支持乡村特色优势产业发展，吸引要素资源向优势特色产业集聚。

“2020年至2021年，全市召开了28场乡村振兴专题现场会，通过现场观摩、经验分享、总结推广等方式，‘亮晒评、比学追’。”福州市农业农村局党组书记、局长林健说。

乡村产业振兴，既要善“聚力”，也要会“用力”——把握产业规律，把力施在关键处，用在紧要时。

罗源县秀珍菇，是国家地理标志登记保护农产品。一直以来，菌包感染率高、出菇率不稳定等问题，始终困扰着当地菇农。政府出面成立研发中心，协调各方专家开展技术攻关，去年研发成功的秀珍菇液体菌种接种养菌项目，一举突破瓶颈，还可实现秀珍菇种植的标准化、周年化。

“全面推进乡村振兴是须臾不可放松的重要任务。”福州市委主要负责同志表示，要切实增强全面推进乡村振兴的责任感、使命感、紧迫感，拿出更大力度、更实举措，全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)