本报韶关5月29日电 （记者陈伟光、刘泰山）29日上午，“算联全球·数聚韶关”——首届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会在广东省韶关市举行。会上，全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关集群正式揭牌，首批30个重点战略合作项目现场签约。

今年是我国“东数西算”工程全面启动第一年。继“南水北调”“西电东送”“西气东输”等国家重大工程之后，我国启动建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8个全国一体化算力网络国家枢纽节点，规划10个国家数据中心集群。其中，粤港澳大湾区全国一体化算力网络国家枢纽节点数据中心集群落户粤北韶关市。

目前，韶关正继续加强规划引领，强化资源要素保障，培养大数据产业人才，设立大数据产业投资基金，出台上下游产业配套政策。力争到2025年，韶关数据中心集群将建成50万架标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元，形成数据产业上中下游集聚效应，打造千亿级的电子信息和大数据产业集群。

本届“东数西算”粤港澳大湾区（广东）算力产业大会由广东省政府举办，是国家“东数西算”工程启动后召开的第一个全国性大会。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 11 版）

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