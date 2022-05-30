本报南昌5月29日电 （记者周欢、杨颜菲）2022湘赣边区域合作示范区建设推进大会近日在江西省萍乡市召开，湖南和江西两省签署《湘赣六地市医疗保障部门合作备忘录》等9项合作协议，湘赣边区将在产业协作、重大项目建设、医疗保障等领域进一步深化合作。

近年来，湘赣边区域合作不断深化。推进“湘赣红”等品牌建设，至去年底共授权企业164家，涵盖粮油、蔬菜、水果、茶叶等八大类362款产品；加大公共服务共享互通，去年办理“跨省通办”事项7859件，长株潭194家、萍乡市31家定点医院实现异地就医互接；2021年，江西从湖南引进项目219个，总投资452亿元。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)