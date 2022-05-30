本报记者 窦瀚洋

人勤地不懒，在浙江宁波慈溪的田间地头，到处可见农户忙碌的身影。种粮大户郑洪均找好了人手，正忙着一起拾掇新承包的400多亩地。

“地里种的是去年11月播下的冬小麦，眼下已经到了小麦收获季节。”来自绍兴嵊州三界镇的郑洪均边忙活边介绍，冬种小麦，夏种水稻，一年下来，光种地就有80多万元收入。

今年60岁的郑洪均，早年间曾跟随“三界种粮大队”在杭州、上海、宁波等地种粮。提起这支种粮队，郑洪均满脸自豪：“在长三角，提起‘三界种粮大队’，那可是响当当的，现在许多承包土地种粮的农民都来自三界镇。”

据介绍，三界镇虽然土地有限，但种粮历史悠久，农耕经验丰富。上世纪80年代初，上海崇明国有农场因缺人手到三界镇招工。从1985年开始，当地人陆续外出承包种粮，种粮队伍逐渐扩大。截至去年底，三界镇共有外出种粮大户1500多户，从业人员6300多人，占全镇户籍人口的11%。承包面积达40.5万亩，相当于7个三界镇的水田面积，年粮食播种面积70.5万亩以上，年生产粮食38.3万吨。“别人是外出打工，我们是走出去种粮。”郑洪均说。

三界镇的种粮人究竟有什么秘诀？

种粮大户陈月中告诉记者，目前嵊州市推进粮食产销市场化订单模式，通过农业龙头企业与三界镇内及在外的种粮户签订收购协议，由企业免费提供优质良种，并全额收购农户粮食，再以农村设点直销形式投放市场，让种粮人没有了后顾之忧。

为了壮大种粮队伍，嵊州有关部门也在积极为种粮户“支招”。嵊州市农业农村局总农艺师储开江说，嵊州的省级“看禾选种基地”专门开设了相关区域，优先为外出种粮户供应优质种子，并上门提供农技服务。针对农户常常遇到的资金不足问题，嵊州农商银行也在积极提供贷款支持，目前已有800多户种粮户获得总贷款额1.5亿元。

今年2月，一场外出种粮大户座谈会在嵊州召开，“三界种粮大队”粮食产业协会成立，15位外出种粮大户首批入会，同时入会的还有粮食生产、农机、金融、保险等部门。“我们希望通过搭建平台抱团发展，开展点单式培训，为种粮户打造全产业链服务，进一步转变政府职能。”储开江说。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)