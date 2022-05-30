本报记者 王 观

近年来，财税金融等部门在支持首台（套）重大技术装备研发方面有什么具体举措？下一步还应从哪些方面继续发力？记者采访了中国社会科学院金融研究所研究员郭金龙。

记者：为什么要支持首台（套）重大技术装备研发？

郭金龙：我国高度重视激发制造业企业的创新活力，支持企业投入重大技术装备研发是重点内容之一。现实中，企业投入首台（套）重大技术装备的研发往往会面临成本高、周期长、风险大等问题，其创新成果一旦不能及时实现市场化，可能会承担亏损，研发动力也会随之减弱。保障企业重大技术装备创新产品市场化，不仅能有力支持企业进行产品升级、开拓市场，也有利于推动我国制造业高质量发展。

记者：近年来，我国在支持首台（套）重大技术装备研发方面推出了哪些政策？

郭金龙：2008年，国家发改委等部门发布《首台（套）重大技术装备试验、示范项目管理办法》，对首台（套）的评价认定制定了相关规定，并出台财税支持的相关制度。2015年，财政部、工信部、原保监会联合印发通知，开展首台（套）保险补偿机制试点工作，鼓励保险公司创新险种，扩大保险范围，为促进重大技术装备发展提供保险服务；在此基础上，多家险企组建了首台（套）重大技术装备保险共保体，按统一条款开展承保。2018年，八部门联合发布《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》，对首台（套）重大技术装备研发评价体系、财税支持、金融服务、保险补偿等多方面政策进行细化。2019年，财政部、工信部、银保监会发布《关于进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》，对首台（套）保险补偿机制进一步补充完善，保障了首台（套）保险补偿机制公平有效可持续运营。

各地也在积极探索支持举措。比如在首台（套）的申请认定上，浙江为有重大突破的设备产品提供了“绿色通道”，可以直接向省政府申请认定且不占用地方推荐名额；在财税政策方面，明确要求下级政府拨付增值税增加额的5%用于奖励首台（套），并在安排工业和信息化、科技等专项资金时予以优先支持。江苏、湖南等地也有对认定成功的首台（套）企业进行额外奖励的政策。各地因地制宜，对优势产业予以重点支持，进一步激发了企业开展首台（套）研发的积极性，取得了显著成效。

记者：今后还应从哪些方面发力？

郭金龙：不同行业、不同企业的首台（套）价值及自身经营状况存在较大差异，如果完全按照一个标准，容易出现政策与企业实际需求产生偏差的情况。因此，地方相关部门需制定更灵活、更有针对性的政策措施支持首台（套）发展，同时加强政策落实。

比如，针对单机价值较低的首台（套）装备，若认定确实存在重大技术突破，应当适当给予补偿和奖励；针对资金实力薄弱的初创企业，应当开放快速通道、简化审批流程，保障相关企业及时获得补助。同时，要严格落实事前公开、事中考核、事后监督的相关工作，明确相关部门权责问题，资金拨付后要保证及时足额给到企业手中，保护企业创新动力。

对金融部门来说，今后要为保障和支持首台（套）装备发展做出更多努力。一方面，保险公司应发挥共保体作用，建立更为顺畅的信息共享机制，共同应对信息不对称风险；加强与工信部、知识产权局等部门合作，为更多企业提供服务。另一方面，资源丰富的融资租赁公司应着力开展首台（套）租赁业务，通过以租代购、分期偿还等方式推动首台（套）的示范应用，在降低用户风险的同时也能帮助首台（套）重大技术装备拓宽销路。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 18 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)