本报记者 余建斌

最近，在四川内江市，无论是市区还是村镇的居民，都可以通过医学影像大数据平台，随时随地在线调阅和查询医学影像资料，享受健康医疗服务。在这个平台上，全市的医学影像数据实时汇聚、互联互通，实现数据共享和结果互认，减少患者重复检查，同时也大幅提升了诊断效率。

同样，在江苏盐城射阳县，“桌面云”给全县63家中小学带来了新的云化教学体验，解决了各班级各学科之间数据难分享、教学资源容易丢失等问题。这种“云课堂”还能根据不同学校的办学规模，提供灵活配置的方案，避免投入浪费。

“这些是移动云在推进算力网络社会化过程中的实例，一个以算力为核心生产力的时代正加速到来。”中国移动集团级首席专家、中国移动云能力中心技术部总经理钱岭说。

什么是算力网络？据钱岭介绍，算力网络可以看作是云计算和网络深度融合的升级版，像水、电一样，成为“一点接入、即取即用”的社会化服务，提供容量无限的算力和永远在线的服务。“打个比方，算力网络类似于一台‘以算为中心、网为总线’的超级计算机。”

当前云计算与网络的深度融合是大势所趋，而算力网络作为云网融合后的下一代运营服务模式，已成为信息社会和数字经济高速发展的“燃料”。传统云计算提供的服务主要集中在算力，迈入数字经济时代，庞大、复杂经济活动所产生的大数据，已成为市场资源配置中不可替代的生产要素。借助以5G、工业互联网等为代表的通信网络基础设施和以数据中心为代表的算力基础设施，算力网络可满足“东数西算”等需求，并融合云计算、大数据、人工智能等，针对不同行业打造场景化解决方案。

算力网络应用有哪些典型领域？据专家介绍，在“东数西算”领域，像语音处理和影视动漫制作，均可以用西部服务器的算力完成，并将大数据运算结果返回东部。又如，医疗影像数据需存储15至30年，这些影像数据可存储于低碳、低成本的西部数据中心，在需要时只要将运算结果返回东部，满足业务需求。

钱岭举例说，渲染是影视动画、3D游戏、建筑漫游等制作的关键环节，也是最耗资源和时间的环节，对计算资源要求高，对网络链路时延要求尽量短。拿国内某知名动漫作品来说：一段10分钟的人物奔跑片段，由一万多个画面组成，传统渲染模式需要耗费大量时间及人力成本。通过算力网络将上述业务搬到云服务器上，只需5小时便可完成，是传统渲染时间的1%。

钱岭表示，“东数西算”背景下，中国移动正全面加速算力网络建设，以算为中心、网为根基，通过形成数据中心集群布局，构建移动云资源池体系，进一步推进算力网络在国家治理、社会民生等更多领域落地应用，助力数字经济发展。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)