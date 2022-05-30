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OSCAR开源先锋日：成立汽车行业开源社区等三个开源产业组织

2022年05月30日08:53 | 来源：中国新闻网
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原标题：OSCAR开源先锋日：成立汽车行业开源社区等三个开源产业组织

日前，“2022 OSCAR开源先锋日”系列活动举行，其间发布了今年上半年可信开源评估结果和多项研究成果，并宣告成立三个开源产业组织。

本次活动由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办，云计算标准和开源推进委员会提供支持。

中国信通院方面表示，2018年以来，该院秉承“公开＋透明＋合规＋安全＝可信任”的原则，依据开源生命周期建立了一系列可信开源标准体系，并落地评估测试，帮助企业降低开源软件的使用风险，推动建立可信开源生态。

今年上半年可信开源评估包括可信开源供应链(企业)评估、可信开源供应链(产品)评估、首批可信开源社区分级评估、2022年上半年新增可信开源治理工具(SCA)评估等。

为推动汽车行业开源技术进步，促进汽车行业形成健康可持续的开源发展生态，由中国信通院联合中电科拟态安全等组成的中国信通院汽车行业开源社区于当日举行成立仪式。

为进一步推动开源产业合规水平，聚集人才、整合资源、完善标准，中国信通院可信开源团队联合企业用户、科研机构、法律专家共同筹备“可信开源合规计划(TWOS—C)”，也于活动期间举办了成立仪式。

此外，为解决金融用户在开源项目使用中的痛点问题，中国信通院联合Apache ShardingSphere开源项目共同成立金融用户社区。社区首批成员共有13家，包括农业银行、民生银行、工商银行软件开发中心等。

值得一提的是，活动期间，《开源合规指南(企业篇)》《开源安全深度研究报告》《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》《可信开源社区分级标准》等相继发布。其中，有的报告系统梳理了2022年上半年可信开源各类评估情况，总结各类型评估产业发展特点；有的报告则对开源合规风险等进行了详细解析，并结合企业实践提出开源合规风险防控建议。

来自抖音、华为等企业的代表也就开源软件使用、治理及研发方面的实践进行分享。(记者 张素)

(责编：赵竹青、陈键)

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