原标题：交通银行持续扩大小微企业信贷供给 全力支持复工复产复市

交通银行全力以赴支持疫情防控和经济社会发展，努力创新产品服务模式，主动对接商圈等小微企业密集区域，加大信贷投放力度，以金融之力切实提升金融服务质效，支持小微企业纾困发展。

加大小微企业金融支持力度

北京朝阳区一家从事进口汽车零配件销售的小微企业刚好处于管控区域，企业主户先生为一笔临时的400万元零配件采购款，急得一筹莫展。“公司所在区域受管控，周边很多银行网点都已暂停对外营业，很担心融资受阻。”正在户先生为资金犯愁之际，交通银行北京松榆里支行的客户经理主动联系到他，为他推荐了一款随借随还的线上融资产品“普惠e贷”，只需手机操作便可完成申请，及时解决了户先生特殊时期的融资难题。“尽管我们支行也处于管控区域，已停止对外营业，但我们在不违反防疫政策前提下，临时在区外设立了集中办公点，越是特殊时期，就越需要我们发挥更大作用。”交通银行北京松榆里支行相关负责人表示，该行正在想一切办法为小微企业提供持续不间断的金融服务。

随着很多区域企业陆续复工复产，交通银行在持续加大疫情防控物资、生活保障物资等相关领域企业支持力度的同时，还在大力做好金融助力企业复工复产工作。在上海，交通银行上海市分行主动对接已复工、拟复工小微企业，并针对集成电路、汽车零部件、化工等上海市制造型产业，助力复工复产。白特荣塑胶(上海)有限公司是汽车产业链一级供应商，主要从事汽车、工业和消费行业的精密模具开模以及塑料注塑成型，随着企业复工复产，接踵而来的就是资金问题，交通银行上海南方商城支行客户经理在定期回访中了解到企业存在短期资金周转困难，立即响应，经过银企双方的配合与努力，迅速完成了1000万元贷款投放。

为更好地帮助小微企业渡难关，交通银行制定加强小微企业疫情应对和复工复产金融支持的方案，围绕“有效落实纾困帮扶政策”“精准对接防疫期间金融服务需求”“提前布局小微企业复工复产”“积极引导提升客户服务质效”四个方面制定15条针对性措施，从不断创新优化产品、加强专项资源配置、优化信贷政策流程等方面，提供一揽子纾困帮扶政策，通过随借随还的线上产品支持客户灵活融资，全力支持小微企业复工复产。

主动介入商圈精准对接融资需求

小微企业融资难，难在信息不对称、难在没有抵押物、难在流程太长，为此，交通银行常态化开展多层次融资对接，加强与行业主管部门合作，畅通各类银企对接渠道，主动对接各类小微企业聚集的商圈、产业园区、创业服务中心、企业协会商会等，并不断创新产品和融资服务模式，快速、精准响应小微企业各类融资需求。

“最近因为货都积压在仓库里，资金压力比较大，也就两三天的时间，交通银行就给我放了一笔150万元的贷款，关键还不需要任何抵押物。”用夏文兵自己的话说，这笔金额看似不大的贷款对于他所经营的生意而言却意义重大，“有了这笔资金我就可以盘活这个生意。”夏文兵是湖南长沙红星冷链市场的一位入驻商户，作为当地规模最大的冷冻食品集散中心，湖南红星冷链市场是湖南省“菜篮子工程”重要支柱，全省市占率超过65%，冷库规模16万吨，在这个市场里，像夏文兵这样的商户共有600余家，疫情以来，受物流不畅、进口通关困难、销售渠道受阻等方面的影响，不少商户出现了经营困难，但在此开商铺的小微企业主很多都是“新市民”群体，以往常因为缺少传统的抵押物资产而无法获得银行信贷。交通银行湖南省分行运用科技赋能，联合市场方推出了专门为该冷链市场小微客群定制的“冷链e贷”普惠性金融贷款，商户不用抵押，可凭信用最高贷款200万元，有效解决了商户们资金周转的难题。

交通银行不断创新产品服务，持续深化与工商联、第三方数据平台的合作，不断推动科技赋能和产品创新，提升会贷水平。近年来，该行已在供应链、科创、医保、双创、个体工商户等重点领域，结合区域市场特点，先后为小微企业量身定制了包括“冷链e贷”“商户贷”“科创贷”“医保贷”等诸多场景类线上产品，满足了小微企业不同的融资需求。

延期还本付息保障信贷稳定

“受疫情影响，这个项目被搁置了两年，是交行又为我们争取了时间。”在山东这家环保科技有限公司负责人看来，该企业于2019年下半年规划建设的物流托盘项目有点“生不逢时”，2019年下半年该企业因需引进意大利热机冷压设备、模具加工设备和热机冷压制造设备等设备，向交通银行山东省分行申请了一笔贷款，但不巧碰上2019年底那场疫情，结果先后因为设备海上运输延误、意大利的技术人员无法到现场调试设备，前后被耽误两年时间，眼见着贷款即将到期，该项目却还未产生效益，好在交通银行山东省分行及时了解到客户资金困难，给企业制定了延期还本方案，为企业恢复生产争取了时间。

为保障小微企业信贷支持的稳定性，交通银行积极做好延期还本付息政策接续和贷款期限管理，引导客户通过线上方式完成延期还本付息申请，综合运用续贷、年审功能，配合业务宽限期、展期、调整还款计划等方式，支持客户应对受疫情影响的临时还款困难，与其共渡难关。

(责编：董童、李源)