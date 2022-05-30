新华社北京5月30日电（记者温竞华）5月30日是第六个“全国科技工作者日”。在中国科协、科技部30日举办的2022年全国科技工作者日主场活动上，中国科协、教育部、科技部等7部门联合发布了首批科学家精神教育基地名单。

经过初评、终评和公示等程序，中国科技馆、钱学森故居、袁隆平杂交水稻科学园、李四光纪念馆、澳门科学馆等140个单位入选2022年度科学家精神教育基地，覆盖30个省区市和澳门特别行政区，建设期至2026年。科学家精神教育基地电子导览地图也同步上线，为公众和青少年提供“一站式”科学家精神教育体验。

科学家精神教育基地是展示、宣传在中国共产党领导的各个历史时期，为科技进步、民生改善、国家发展作出重要贡献的科学家个人和团队先进事迹，具备教育功能的示范性场所。

今年3月，中国科协联合教育部、科技部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门启动了2022年度科学家精神教育基地认定工作。截至5月13日，共有473家单位申报科学家精神教育基地，申报单位类型包括科技馆、国家重点实验室、重大科技工程纪念馆（遗迹）、科技类人物纪念馆和故居、科研院所、学校和科技企业等。

按照要求，入选的科学家精神教育基地要常规开展特色学习教育活动，并结合本单位特色，在重要时间节点开展特色鲜明、讲求实效、形式多样的科学家精神系列教育活动，能够与区域中小学校、高校院所、科技社团及企事业单位建立合作关系，提供多种科学家精神教育服务。

中国科协将设立专项活动工作经费资助科学家精神教育基地开展特色展览和活动。条件成熟后，适时建设科学家精神教育基地资源共享平台，支撑基地协同发展，支持鼓励基地通过组建区域联盟等形式开展联合行动，形成品牌效应。

中国科协等7部门共同组建的“中国科学家精神宣讲团”同日宣布成立，并启动“进高校、进院所、进企业”宣讲活动。有关部门将以此为抓手，广泛动员优质资源和有效力量，努力推动构建广覆盖、高质量的科学家精神宣讲体系，力求实现科学家精神宣传教育常态化、长效化、社会化。

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