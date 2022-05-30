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浙江精准施策 助企纾困解难

2022年05月30日21:10 | 来源：央视网
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　　央视网消息（新闻联播）：浙江省统筹疫情防控和经济社会发展，围绕企业“急难愁盼”问题出台一系列纾困解难政策措施，帮助企业减负担、增活力，加快复工复产。

　　在杭州传化公路港内，一辆辆满载货物的大货车有序进出，月台上货物高效中转。为降低疫情影响，浙江成立了保障物流畅通促进产业链供应链稳定总指挥部，通过疏导道路堵点等举措及时响应企业保供需求。截至5月26日，累计向企业发放“物资保障运输车辆通行证”85600多张，解决企业保供诉求940个。

　　作为民营经济大省，浙江日前发布《关于进一步减负纾困助力中小微企业发展的若干意见》，涵盖减税、用工稳岗、防疫、融资、稳企支持5大方面27条政策。

　　在嘉兴南湖区，这家科技公司的负责人告诉记者，政策出台后他们可以享受到14项优惠。

　　让企业更精准享受到优惠政策，浙江税务部门利用数字化平台，“一对一”推送个性化“政策礼包”，企业“享受什么政策、享受了多少优惠”一目了然。下一步，浙江还将开展“暖心助企”中小企业服务行动，抓好各项助企纾困政策落地，多渠道加快企业复工复产。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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