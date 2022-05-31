新华社北京5月30日电 题：支持稳住经济大盘，财政部门明确八方面发力

新华社记者申铖、王雨萧

30日，财政部部长刘昆在全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议上表示，各级财政部门要坚定信心、迎难而上，把稳增长放在更加突出位置，着力保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。

为稳住经济大盘，党中央、国务院多次作出部署，出台了一系列针对性强、有力有效的区间调控举措。日前召开的国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，包括6方面33项措施。

“33项举措中，有24项直接涉及财政部门的职责，涵盖税收、专项债券、政府采购、支出政策、民生社保等。”刘昆说，各级财政部门要切实扛起责任，主动担当作为，不辱使命、不负重托，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

为确保党中央、国务院各项决策部署落到实处，当日召开的全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议从八方面作出部署：

——进一步加大增值税留抵退税政策力度，雪中送炭帮企业渡难关;

——加快财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益;

——加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资；

——全力以赴稳住市场主体，支持中小微企业纾困解难健康发展；

——有效扩大投资和消费，释放内需潜力；

——坚持居安思危，确保粮食能源安全；

——支持保产业链供应链稳定，推动畅通经济循环；

——完善政策措施，切实保障基本民生。

围绕留抵退税政策，刘昆表示，研究将更多行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1400多亿元，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额约1.64万亿元。此外，加快退税进度，加强库款资金保障，加强退税风险防范。

同时，他表示，要用好政府性融资担保等政策，加大政府采购支持中小企业力度，扩大实施社保费缓缴政策，加大稳岗支持力度，全力以赴稳住市场主体。

围绕专项债券发行使用，刘昆说，截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元。要确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。

在支持保产业链供应链稳定方面，加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度，统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。

在切实保障基本民生方面，刘昆表示，强化社会民生兜底保障。中央财政困难群众救助补助资金预算1546.8亿元已全部下达。当物价涨幅达到规定条件时，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，地方财政部门要做好资金保障。

此外，会议强调，坚决兜牢兜实“三保”底线。“坚持将‘三保’支出作为预算支出重点。”刘昆表示，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放；并将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，作为“三保”支出的重要内容。

“各地财政部门要以时不我待的精神、分秒必争的行动，抢抓时间窗口，用最短的时间研究政策、吃透政策、配套政策、落实政策，确保党中央、国务院各项决策部署落到实处。”刘昆说。

(责编：胡永秋、杨光宇)