本报北京5月30日电 （记者喻思南）全国科技工作者日座谈会30日在北京召开。与会代表呼吁，新时代科技工作者要有新的精神风貌，要积极投身世界科技强国建设，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

何克准是来自广西南南铝加工有限公司的一名青年科研人员，公司近年来突破了高端铝合金材料制备技术，提升了我国航空航天、汽车等领域的自主可控能力。“国家的重大需求就是我们攻关的方向，今后我将更加努力，为制造业高质量发展出力。”

“我国科技工作者生逢创新创业、实现梦想的好时代。”畅想未来，北京航空航天大学研究生院常务副院长赵巍胜说，“基础研究是科技创新的源头。我们要持之以恒加强基础研究，坚持‘四个面向’，从实现挑战中找到问题，让科学研究在国家发展中发挥更大的作用。”

为鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作，今年3月，中国科协、教育部、科技部等7部门联合印发通知，携手建设科学家精神教育基地。首批科学家精神教育基地在座谈会上发布，中国科学院与“两弹一星”纪念馆、广西贵港市黄大年科学家精神教育基地（贵港市港北区高级中学）等140个单位入选。

广西贵港市港北区高级中学校长覃秋明介绍，学校依托教育基地建设，培养了120多名学生讲解员志愿者，联合社会力量打造的原创话剧《少年黄大年》在广西多地演出，社会反响良好。他表示今后要继续讲好黄大年故事，将该纪念馆打造成培育青少年科学家精神的阵地。

座谈会上，中国科学家精神宣讲团正式成立，并启动“进高校、进院所、进企业”活动。首批宣讲团成员包括60多名院士、专家。宣讲团成员、中国农业科学院植物保护研究所副所长陆宴辉从事的是棉花害虫防控研究。“老一辈科学家不畏艰难，长期扎根农村，为保障我国棉花种植安全提供了重要科技支撑。我将自觉践行科学家精神，讲好老一辈科学家爱国、创新故事，激发科技工作者的使命担当，把论文写在祖国大地上。”

“‘两弹一星’精神跨越时空、历久弥新，是我们中华民族的宝贵精神财富，激励着一代代科技工作者攻坚克难，勇攀高峰。”中国航天科技集团第一研究院副总工程师李洪波是宣讲团中的一名青年科技工作者，“我要通过科学家精神宣讲团平台，向更多人介绍我国航天事业发展历程，展示我国航天人的精气神。”

座谈会还宣读了中国科协、教育部、科技部等部门联合发布的《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》，倡导社会各界为青年人才健康全面成长提供支撑，为他们脱颖而出搭建平台。中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓表示，科协组织要充分发挥桥梁纽带作用，更好地团结凝聚广大科技工作者，为建设世界科技强国不断作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）

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