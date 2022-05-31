人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

全国科技工作者日座谈会召开——

为实现高水平科技自立自强贡献力量

2022年05月31日05:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京5月30日电  （记者喻思南）全国科技工作者日座谈会30日在北京召开。与会代表呼吁，新时代科技工作者要有新的精神风貌，要积极投身世界科技强国建设，为实现高水平科技自立自强贡献力量。

　　何克准是来自广西南南铝加工有限公司的一名青年科研人员，公司近年来突破了高端铝合金材料制备技术，提升了我国航空航天、汽车等领域的自主可控能力。“国家的重大需求就是我们攻关的方向，今后我将更加努力，为制造业高质量发展出力。”

　　“我国科技工作者生逢创新创业、实现梦想的好时代。”畅想未来，北京航空航天大学研究生院常务副院长赵巍胜说，“基础研究是科技创新的源头。我们要持之以恒加强基础研究，坚持‘四个面向’，从实现挑战中找到问题，让科学研究在国家发展中发挥更大的作用。”

　　为鼓励社会力量积极参与科学家精神弘扬工作，今年3月，中国科协、教育部、科技部等7部门联合印发通知，携手建设科学家精神教育基地。首批科学家精神教育基地在座谈会上发布，中国科学院与“两弹一星”纪念馆、广西贵港市黄大年科学家精神教育基地（贵港市港北区高级中学）等140个单位入选。

　　广西贵港市港北区高级中学校长覃秋明介绍，学校依托教育基地建设，培养了120多名学生讲解员志愿者，联合社会力量打造的原创话剧《少年黄大年》在广西多地演出，社会反响良好。他表示今后要继续讲好黄大年故事，将该纪念馆打造成培育青少年科学家精神的阵地。

　　座谈会上，中国科学家精神宣讲团正式成立，并启动“进高校、进院所、进企业”活动。首批宣讲团成员包括60多名院士、专家。宣讲团成员、中国农业科学院植物保护研究所副所长陆宴辉从事的是棉花害虫防控研究。“老一辈科学家不畏艰难，长期扎根农村，为保障我国棉花种植安全提供了重要科技支撑。我将自觉践行科学家精神，讲好老一辈科学家爱国、创新故事，激发科技工作者的使命担当，把论文写在祖国大地上。”

　　“‘两弹一星’精神跨越时空、历久弥新，是我们中华民族的宝贵精神财富，激励着一代代科技工作者攻坚克难，勇攀高峰。”中国航天科技集团第一研究院副总工程师李洪波是宣讲团中的一名青年科技工作者，“我要通过科学家精神宣讲团平台，向更多人介绍我国航天事业发展历程，展示我国航天人的精气神。”

　　座谈会还宣读了中国科协、教育部、科技部等部门联合发布的《关于支持青年科技人才全面发展联合行动倡议》，倡导社会各界为青年人才健康全面成长提供支撑，为他们脱颖而出搭建平台。中国科协党组书记、分管日常工作副主席张玉卓表示，科协组织要充分发挥桥梁纽带作用，更好地团结凝聚广大科技工作者，为建设世界科技强国不断作出新的更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
核能综合利用新探索 我国首个工业用途核能供汽工程开建
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着我国首个工业用途核能供汽工程——田湾核电蒸汽供能项目全面开工建设。 田湾核电蒸汽供能项目开工建设。…
我国自主设计建造的首批智能LNG动力守护船交付
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的首批以液化天然气（LNG）为动力的智能守护船“海洋石油542”“海洋石油547”日前在江苏南通交付，标志着我国海洋石油装备向绿色低碳、智能化转型又迈出一步。 “海洋石油542”智能LNG动力守护船。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部