本报记者 洪秋婷

澳门退休公务员黎伯去年搬到珠海横琴，很快就适应了当地生活，“沿着花海长廊晨跑，心情特别舒畅。”

为了便利两地居民生活，小横琴社区开设了横琴综合服务中心，并直接引入澳门社工机构、专业人员、服务项目和理念，为社区居民提供创业、就业、旅游、养老等专业化服务。眼下，社区里像黎伯这样从澳门搬来的常住居民已超过2200人。

近些年来，粤港澳大湾区着力推进民生领域合作，加快医疗、教育、就业等公共服务体制机制的对接，打造宜居宜业宜游的优质生活圈。随着港澳居民各项市民待遇的全面落实，在大湾区发展中有了更强的归属感和满满的获得感。一幅三地居民其乐融融，共享幸福生活的画卷徐徐展开。

粤港澳合作办学加快推进。香港科技大学（广州）加快建设；香港中文大学（深圳）医学院正式成立，临床医学首届本科新生入学。广东省高校继续面向港澳扩大招生规模，鼓励港澳高校与粤港澳大湾区内地高校进行学生互换、学分互认和学位互授联授。截至目前，广东省共有43所高校具备招收港澳本科生资格，16所高校具备招收港澳研究生资格，就读的港澳学生超过1万人。积极推动粤港澳大中小学教育交流合作，支持粤港澳高校联盟及其下设专业联盟建设，依托“万人计划”每年资助2500余名港澳高校师生到广东省访问、实习，广东省与港澳中小学校缔结姊妹学校突破1100对。

港澳青年在内地就业创业的支持政策更加完善。早在2018年9月，广深港高铁香港西九龙站开通“一地两检”后，香港青年章诗清便来到广州越秀创业生活。“一直很喜欢广州这座城市，这里和香港语言相通，生活习惯相近。”去年她抓住机会，获得2021年青蓝国际创新创业大赛第三名，“大湾区是一个广阔的舞台，更是一个宜居宜业的好地方。”

为吸引港澳青年在粤港澳大湾区就业、创业，广东省全面取消港澳居民在内地就业许可审批。截至目前，在粤纳入就业登记管理的港澳居民超过8.51万人。

港澳居民在内地养老和参加社会保险也更加便利。“横琴医院候诊时间比在澳门就诊更短，不超过半小时，且预约、挂号、缴费全程电子化，使用社保卡，十分方便。”在横琴生活和工作的澳门人张健美到横琴医院就诊时说。

随着横琴“澳门新街坊”综合民生项目有序推进，港澳居民在横琴不仅可以购买当地社保，享受和本地居民同等的报销待遇；还能借由跨区域执业的港澳医疗机构，继续求诊自己熟悉的医生。

“横琴现有公立医疗机构4家，另有23家社会办医疗机构，并已有2家澳门医疗机构在横琴落地，全区各类医疗卫生技术人员475名，其中港澳医师66名。”横琴粤澳深度合作区民生事务局代理副局长冯方丹表示，下一步将通过立法，让澳门医疗人员通过简单备案在横琴执业。

目前，港澳籍灵活就业人员可凭居住证在广东参加企业职工基本养老保险。“湾区社保通”网上服务专区于2021年12月正式上线运行，港澳居民在粤参保实现“就近办”“随时办”“掌上办”“跨境办”。截至2021年底，港澳居民在广东省参保27.92万人次，比2020年底增长37.7%。目前在粤由港澳服务者兴办的养老服务机构共7家，收住港澳地区老年人900余人。香港大学深圳医院积极落实“长者医疗券”和“在粤患者复诊特别援助计划”，为疫情期间滞留在粤的3.1万香港居民提供持续服务。

劳有所得、病有所医、老有所养……在大湾区生活工作的民众，获得感、幸福感、安全感不断提升，大湾区的民生成绩单更加亮眼：获评教育部基础教育综合改革实验区，入选智慧教育示范区创建名单。健康深圳建设取得新进展，新增国家临床重点专科2个、省高水平医院2家、三甲医院7家。国家感染性疾病临床医学研究中心获批建设，入选国家中医药综合改革试验区。污染防治攻坚战取得显著成效，实现全域消除黑臭水体，单位GDP能耗降至全国平均水平的1/3，生态环境质量持续向好。

在世界夜景卫星图上，从广州到深圳再延伸至香港、澳门，璀璨的灯光已连成一片。民生融通，人文交流，粤港澳大湾区正焕发出更强大活力。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)