原标题：财政支持稳住经济大盘聚焦八重点

当前形势下，支持稳住经济大盘，财政政策将发挥什么作用？5月30日下午在北京召开的全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议作出全面部署，聚焦八项重点任务，释放出以更积极作为全力稳住经济大盘的强信号。

“进一步加大增值税留抵退税政策力度，雪中送炭帮企业渡难关。”会议部署的首项重点任务聚焦减税退税。会议指出，研究将更多行业纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围，预计新增留抵退税1400多亿元，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元。加快退税进度，确保上半年基本完成小型企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵税额集中退还。

二是加快财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益。会议指出，加紧推进已纳入年度计划安排的重大工程建设，用好已下达的地方政府专项债券资金，尽快形成实物工作量。加大存量资金盘活力度，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用。

三是加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资。会议指出，截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元，占已下达限额的54%。会议要求，省级财政部门加快支出进度，确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。

四是全力以赴稳住市场主体，支持中小微企业纾困解难健康发展。下达小微企业融资担保降费奖补资金，支持扩大融资担保业务规模、降低担保费率。

五是有效扩大投资和消费，释放内需潜力。阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，进一步提振汽车消费。

六是坚持居安思危，确保粮食能源安全。在前期已发放200亿元农资补贴基础上，再次下达100亿元农资补贴。

七是支持保产业链供应链稳定，推动畅通经济循环。加大对民航等受疫情影响较大行业企业的纾困支持力度，对国内客运航班运行实施阶段性财政补贴。统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。

八是完善政策措施，切实保障基本民生。实施住房公积金阶段性支持政策。当物价涨幅达到规定条件时，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制等。

粤开证券研究院院长罗志恒对《经济参考报》记者表示，财政方面的相关政策力度超市场预期，体现以政府过“紧日子”换市场主体过“好日子”的决心。他说，从举措看呈现出五大特点：力度更大，退税规模更大、行业受益面更广；节奏更快，退税节奏更靠前，专项债发行、使用和财政支出更快，有利于尽快促进经济企稳回升；政策工具更多元，涉及减税降费退税、支出政策、政府采购、民生社保等多方面，财政政策应出尽出；目标更明确，市场主体和地方政府受益更直接，有利于保市场主体保就业；实施积极政策的同时仍强化财政纪律，有利于防范化解风险。(记者 孙韶华)

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