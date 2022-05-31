原标题：疫情冲击下，中小企业有何自救良方

一段时间以来，国家在社保、稳岗、金融等方面出台了诸多面向中小企业的纾困措施，但企业的长久发展最终要回归市场，一些制造业中小企业在逆境中展现出强大的生存韧性。

5月27日，位于四川成都兴川路的四川徽记食品股份有限公司门前支起了简易柜台，将瓜子、快煮面食等产品按照特惠价格进行展销。

“现在是特殊时期，要维持基本的生产运营，各种办法都要试一试……”厂长张玉鑫苦涩的笑容中多了一份坦然。

疫情的出现给中小企业带来了严峻的考验，对制造业中小企业冲击尤其明显。

记者采访中发现，疫情之下，制造业中小企业正面临着一场大考——复工人数不足、物流受限、原材料供应难等问题接踵而至。

即便如此，不少制造业中小企业并没有停止向前的脚步，它们正迎难而上、逆境突围，虽然过着紧日子，却对未来的好日子充满信心。

深陷“疫”时困境

临近下班时间，徽记的食品制造车间已经停止运转，几名工人正在进行产品封装。受疫情影响，由于市场消化能力减弱，该公司已经大幅压缩了产能。

“原材料的上涨也影响正常的生产。”张玉鑫告诉记者，该公司主打产品所需的油料，近三年已由每吨5000元上涨到每吨1.6万元。为了保住市场份额，公司在终端市场并没有提价，大部分时间处于亏损运营的窘境。

雪上加霜的是，由于一些地方疫情防控举措升级，部分地区陆路运输受到影响，物流运输不畅，这也直接导致企业时常无法正常履约、及时向客户交付产品。

四川民盛特钢锻造有限公司总经理刘立志对张玉鑫所提及的问题感同身受。

记者了解到，民盛特钢现已形成冶炼、锻造、热处理、机械加工的全产业链， 公司自行冶炼各类特殊钢钢种200余个，产品广泛用于电站、化工、石油、机械制造等装配制造领域。

在刘立志看来，国内锻造市场容量可观，只要产品品质有保障，就不愁没有客户。

然而，疫情冲击之下，市场走势开始发生变化。

“原材料一天一个价，好不容易接到订单，要么原材料买不回来，要么产品运送不出去，但设备维护、水电消耗等各类开支仍是一笔不小的费用，哪家的日子都不好过。”在刘立志的企业经济账单里，他们正在“赔本的买卖”中苦苦坚持。

苦练内功升级自救

一段时间以来，国家在社保、稳岗、金融等方面出台了诸多面向中小企业的纾困措施，但企业的长久发展最终要回归市场。

记者在采访中发现，一些制造业中小企业在逆境中展现出强大的生存韧性，纷纷开启了自救升级模式。

徽记党委书记毕守英认为，当外部环境严峻，面临困境之时正是倒逼企业苦练内功的好时机。因此，疫情发生以后，公司在产品开发、工艺改进、技术升级、市场拓展等各个环节均加大了投入。

“外部环境无法左右，但企业付出总有回报，尤其是市场的良性反馈给了我们巨大信心。”毕守英介绍，疫情期间企业进行了战略布局调整，抓住“宅家经济”热潮，力推快煮面食等新产品，已经逐步得到消费者认可。

刘立志称，人无我有、人有我优的差异化竞争一直是企业的生存立命之道。因此，企业提出“目标朝内”的发力点，坚持停产不停工、离岗不离企，大力开展技能提升、节本降耗等活动，为企业未来发展积蓄力量。

“市场竞争永远是大浪淘沙，疫情期间或许正是中小企业休养生息、缓冲提升的一次机遇。”刘立志表示，虽然行业处于下行的态势，但市场长期向好的基本面却没有发生改变。以特钢领域为例，眼下，整个行业在基础材料研发、产品精密度方面仍有较大的提升空间，企业必须对这些问题保持清醒认识，打铁还需自身硬。

想尽一切办法节能降耗

长久以来，人才短缺特别是技能人才短缺已经成为制约中小企业发展的突出问题。目前，多项政策叠加正形成合力，这有助于减轻中小微企业和个体工商户经营负担，增加现金流来源，帮助市场主体稳岗留工。

徽记成都工厂生产一线员工约有200余人，结合目前的生产运营实际，企业开始将过剩的劳动力资源进行外部流转，并主动走出去为员工找出路。

“不管员工走到哪里，大本营还在我们这里。”张玉鑫说，员工是企业发展最宝贵的财富，但企业和员工都要以生存为第一要务，这是企业当前能够想到的最好办法。

为了保住更多人的饭碗，企业只能精打细算过起了紧日子。尤其是在生产端，徽记想尽一切办法节能降耗。

记者了解到，在企业生产高峰期，从蒸煮到烘干等一系列工序中，“跑冒滴漏”浪费现象偶有发生。为此，他们推出相关针对性举措，大力激发员工的创新潜能，自3月份至今，已经收到来自一线员工的100余份合理化建议，通过集合全员智慧，最大程度杜绝产能浪费。

民盛特钢的100余名员工中绝大多数都拥有丰富的从业经验，为了稳住优秀的生产队伍，企业拿出真金白银对班组进行工资补贴，让员工收入保持常态水平。“这显然不是长久之计，但我们愿意与员工携手共渡难关，相信大家抱团在一起，总有一天会迎来企业全新发展的好日子。”刘立志说。

(责编：赵竹青、陈键)