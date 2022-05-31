原标题：支持稳住经济大盘 中国财政部布置系列财政政策

全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议(下称会议)30日在北京召开。此次会议布置了一系列财政政策。

这些政策包括：加大增值税留抵退税政策力度，雪中送炭帮企业渡难关；加快财政支出进度，尽早发挥资金和政策效益；加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围，着力促进稳增长、稳投资；支持中小微企业纾困解难健康发展；有效扩大投资和消费，释放内需潜力；确保粮食能源安全；支持保产业链供应链稳定，推动畅通经济循环；完善政策措施，切实保障基本民生。

国务院稳经济6方面33项一揽子政策措施中，有24项直接涉及财政部门的职责，涵盖税收、专项债券、政府采购、支出政策、民生社保等。

此次会议要求，坚持将“三保”支出作为预算支出重点，首先保障教师等重点群体工资、养老金等按时发放，并将疫苗接种、核酸检测、患者救治、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控必要支出，作为“三保”支出的重要内容。各地要加大对市县“三保”的转移支付支持力度，以有力有效的“三保”保障支撑经济大盘企稳回升。

中国今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额达到约1.64万亿元(人民币，下同)。财政部表示，确保上半年基本完成小型企业以及制造业等行业中型、大型企业存量留抵税额集中退还。同时，加强库款资金保障，绝不能因为资金问题影响退税和基层“三保”。

在稳住市场主体方面，此次会议介绍，加大政府采购支持中小企业力度，将面向小微企业的价格扣除比例提高至10%-20%；降低中小企业参与政府采购工程门槛，将预留采购份额由30%以上今年阶段性提高至40%以上。

此次会议还透露，截至5月27日，已累计发行新增专项债券1.85万亿元，较去年同期增加约1.36万亿元，占已下达限额的54%。省级财政部门要确保今年新增专项债券在6月底前基本发行完毕，力争在8月底前基本使用完毕。(记者 赵建华)

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