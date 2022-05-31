人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

促进新能源高质量发展的新方案出台

2022年05月31日09:07 | 来源：科技日报
小字号

原标题：促进新能源高质量发展的新方案出台

　　5月30日，国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）公开发布。

　　《实施方案》从四个方面提出创新新能源开发利用模式的举措，包括加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发；推动新能源在工业和建筑领域应用；引导全社会消费新能源等绿色电力。

　　《实施方案》提出，推进科技创新与产业升级。建立产学研一体化平台，建设国家级新能源实验室和研发平台；推行“揭榜挂帅”“赛马”等机制，推动企业、科研院所、高校等针对新能源占比逐渐提高的电力系统安全稳定可靠等问题开展系统性研究，提出解决方案；推进高效太阳能电池、先进风电设备等关键技术突破，加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级。（记者刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
核能综合利用新探索 我国首个工业用途核能供汽工程开建
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，经过三个月桩基施工建设，第一罐混凝土在田湾核电蒸汽供能项目能源站正式浇筑，标志着我国首个工业用途核能供汽工程——田湾核电蒸汽供能项目全面开工建设。 田湾核电蒸汽供能项目开工建设。…
我国自主设计建造的首批智能LNG动力守护船交付
　　人民网北京5月30日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国自主设计建造的首批以液化天然气（LNG）为动力的智能守护船“海洋石油542”“海洋石油547”日前在江苏南通交付，标志着我国海洋石油装备向绿色低碳、智能化转型又迈出一步。 “海洋石油542”智能LNG动力守护船。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部