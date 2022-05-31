原标题：促进新能源高质量发展的新方案出台

5月30日，国家发展改革委、国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》）公开发布。

《实施方案》从四个方面提出创新新能源开发利用模式的举措，包括加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设；促进新能源开发利用与乡村振兴融合发展，鼓励地方政府加大力度支持农民利用自有建筑屋顶建设户用光伏，积极推进乡村分散式风电开发；推动新能源在工业和建筑领域应用；引导全社会消费新能源等绿色电力。

《实施方案》提出，推进科技创新与产业升级。建立产学研一体化平台，建设国家级新能源实验室和研发平台；推行“揭榜挂帅”“赛马”等机制，推动企业、科研院所、高校等针对新能源占比逐渐提高的电力系统安全稳定可靠等问题开展系统性研究，提出解决方案；推进高效太阳能电池、先进风电设备等关键技术突破，加快推动关键基础材料、设备、零部件等技术升级。（记者刘园园）

(责编：赵竹青、陈键)