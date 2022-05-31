岑晏青

国务院印发《计量发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），明确提出要实施计量优先发展战略，夯实计量基础，提升国家整体计量能力和水平，对进一步发展计量事业作出全面部署。交通运输行业将认真贯彻落实国务院决策部署和《规划》任务要求，着力提升交通运输计量保障能力，为加快建设交通强国、当好中国现代化的开路先锋提供有力支撑。

准确把握加快建设交通强国对计量的新要求

交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。近年来，我国综合交通运输体系建设取得了历史性成就，现代综合立体交通网日趋完善，“6轴7廊8通道”的国家综合立体交通网主骨架空间初步形成，综合交通运输网络总里程突破600万公里，现代运输服务业蓬勃发展，科技现代化水平大幅提升，治理现代化水平显著提高，我国已经建成交通大国，部分领域交通运输现代化水平已跻身世界前列，正在向着加快建设交通强国的奋斗目标迈进。

计量是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础，是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。交通运输业的发展离不开计量的有力支持。近年来，交通运输部组建了国家道路与桥梁工程检测设备计量站、水运工程检测设备计量站、船舶舱容积计量站和国家能源计量中心等4个国家级计量机构，组织筹建了国家水运监测设备产业计量测试中心，成立了全国公路和水运专用计量器具计量技术委员会，建立了39项部门最高计量标准，发布了162项行业计量技术规范，行业计量服务体系更加完善，技术能力稳步增强。与此同时，交通运输计量工作还存在一些不平衡不充分的问题，行业计量监管制度和技术规范还不健全，计量机构技术能力还有待加强，国际化水平还不高，高端人才仍然不足。

当前，交通运输行业正处在加快建设交通强国，当好中国现代化的开路先锋的关键时期。构建现代化高质量国家综合立体交通网，实现“三个转变”，打造“四个一流”，要求充分发挥计量的技术基础作用，全面增强计量保障能力，提升工程、产品和服务质量。大力发展智慧交通和智慧物流，推动自动驾驶、智能航运、网约出租汽车、网络货运等新业态健康发展，要求提供精准、快速、智能的计量服务，强化计量数据管理运用。落实“双碳”目标，构建绿色低碳交通运输体系，要求进一步提升营运车船能耗能效和尾气排放计量检测能力，完善能源计量服务体系。建立统一开放的交通运输大市场，维护公平的市场竞争秩序，要求加强计量器具监管，完善诚信计量体系，保证全国单位制统一和量值准确可靠。

全面谋划交通运输行业计量发展思路

交通运输行业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实《规划》确定的目标任务，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“创新引领、完善体系、提升服务、强化监管”的工作思路，不断提升交通运输计量保障能力，推动加快建设交通强国、质量强国。

坚持创新引领。创新发展是提升交通运输计量保障能力的第一动力。要紧紧围绕加快建设交通强国，实现交通运输现代化的目标要求，深化交通运输计量基础理论研究，加快突破一批关键基础计量测试技术，研制一批具有原创性成果的计量科研仪器设备，建成一批国家级计量科技创新基地，培养具有国际影响力的专家团队，推动交通运输计量检校能力达到国际先进水平。

坚持完善体系。标准规范是提升交通运输计量保障能力的重要基础。要聚焦交通运输领域重大工程、重大装备、运输服务等方面专用计量需求，加快建立部门计量标准，完善专用计量器具目录，健全计量技术规范体系，保障试验检测仪器设备计量数据的溯源性、一致性和准确性。

坚持提升服务。优质服务是提升交通运输计量保障能力的本质要求。要加快完善交通运输计量服务体系，推动国家级计量站、国家产业计量测试中心和省级计量站建设，形成覆盖全面、能力适应、溯源清晰的计量服务网络，提升技术能力和服务水平。充分发挥计量与标准、检验检测和认证认可的协同作用，为推动交通运输高质量发展提供一体化质量基础设施服务。

坚持强化监管。强化监管是提升交通运输计量保障能力的根本保障。要深入落实《计量法》有关要求，进一步建立健全监管机制，健全管理制度，创新监管模式，加强行业计量技术人员、计量机构、专用计量器具管理和计量数据监管，确保计量行为规范、量值准确可靠，推动行业计量工作健康有序开展。

加快提升交通运输计量保障能力

深入贯彻落实《规划》目标要求，要紧紧围绕加快建设交通强国需要，进一步加强行业计量制度建设，不断完善计量技术规范体系，增强计量技术机构能力，提升国际化水平，加快计量人才队伍建设，构建推动交通运输高质量发展的计量体系，更好地满足交通运输现代化发展需要。

一是健全计量管理制度。根据《计量法》的要求，研究制定交通运输计量管理办法、部门计量检定规程管理办法等制度，完善计量制度体系。研究建立交通运输计量监管机制，在工程建设、安全防护、环境监测、行政执法等方面强化计量器具监管，为行业提供可靠的计量保障。研究建立交通运输计量数据监管服务平台，强化计量数据监管，推进诚信计量建设。

二是加快计量技术规范建设。进一步梳理交通运输领域试验检测设备，修订完善公路水运专用计量器具管理目录，在公路水运工程、能源监测等方面建立一批部门最高计量标准，完善新型信息化、自动化检测监测设备计量标准。强化交通运输计量基础理论和先进计量测试技术研究，加强重点急需计量技术规范制修订，预计在“十四五”时期内完成计量技术规范70项，不断提升计量服务水平。

三是加强计量技术机构能力建设。加大对国家道路与桥梁工程检测设备计量站、水运工程检测设备计量站、船舶舱容积计量站和国家能源计量中心的政策支持力度，加强普惠性、基础性和公益性计量基础设施建设，推动建设国家计量数据中心，打造具有国家影响力的计量技术机构。推进国家水运监测装备产业计量测试中心建设，促进计量科技成果转化应用，提供“计量—标准—检验检测—认证认可”全链条、一站式服务。

四是提升计量国际化水平。深度参与国际计量发展战略和规划制定，积极参与和主持国际计量规范制修订，加强与“一带一路”共建国家计量合作交流，共同打造专业化、国际化的计量研究与合作交流机构，提高我国交通运输计量国际参与度和影响力。

五是加强计量人才队伍建设。加强全国公路和水运专用计量器具计量技术委员会建设，加快形成培养建设一支专业计量人才队伍。加强水运类计量技术人员专业项目自主考核试点建设，提高行业计量人员管理效能。积极组织有关单位和技术组织开展计量法律法规和技术规范的宣贯培训，加强计量专业人才队伍培养和引进，着力培养高层次计量领军人才，提升全行业对计量工作的认识水平。

（作者系交通运输部科技司司长）

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