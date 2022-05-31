原标题：建设银行就做好疫情防控和经济社会发展金融服务再动员再部署

5月17日，建设银行出台《关于进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务的实施意见》(以下简称《实施意见》)，制定23条系列举措，以实际行动展现大行担当，与各类市场主体共克时艰。近日，建设银行组织召开全行专题视频会议，针对前期出台的《实施意见》进行系统性政策解读，并就进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务进行再动员、再部署。建设银行党委副书记、行长张金良主持会议并讲话，行领导、高管层及部分董事、监事参加会议。

会议强调，全行上下要清醒认识当前形势的严峻性、任务的艰巨性、时间的紧迫性，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，牢记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定信心、攻坚克难，全方位抓好《实施意见》的贯彻执行，做好实体经济的短期纾困，助力稳定宏观经济大盘。

会议要求，全行上下要坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，牢牢把握高质量发展主线，统筹把握好质量、结构、规模、速度、效益、安全等各方面的关系，有效保证《实施意见》落地的完整性和准确性。统筹平衡短期和长远，做好实体经济短期纾困的金融服务的同时，着力提升长期可持续服务实体经济能力和核心市场竞争力，坚决守住不发生系统性风险的底线，切实维护经济金融安全。

会议要求，全行上下要抓住重点精准发力，锻长板、补短板、强弱项，推动服务实体经济高质量发展和实现自身高质量发展有机结合，充分发挥《实施意见》政策执行效能。要聚焦客户基础持续发力，以功成不必在我的境界和功成必定有我的担当，着力提升客户金融服务能力。聚焦重点领域精准发力，严格落实纾困政策，支持扩大有效投资，专项推动促活消费，多策并举稳定外贸外资。聚焦重点区域集中发力，支持国家区域重大战略和区域协调发展战略，巩固提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域竞争力的同时，做好中西部、东北地区和经济欠发达省份的资源倾斜，提升县域业务竞争力。

会议要求，全行上下要狠抓落实，全面提高《实施意见》的执行力和有效性。要加强宣贯、持续跟踪、改进作风，把抓好政策措施落地与高质量做好巡视整改结合起来，以实际成效彰显大行担当。

会议强调，全行上下要勇挑重担、勇担重责，全方位抓好本次《实施意见》的贯彻执行，全方位做好疫情防控和经济社会发展金融服务，推动建行高质量发展不断取得新突破、新成效。

总行各部门总经理，境内各一级分行行长、分管业务的副行长及主要业务部门负责人，部分海外分行及子公司总经理、主要业务部门负责人参加视频会议。

(责编：曹淼、李源)