人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

建设银行就做好疫情防控和经济社会发展金融服务再动员再部署

2022年05月31日13:28 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：建设银行就做好疫情防控和经济社会发展金融服务再动员再部署

　　5月17日，建设银行出台《关于进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务的实施意见》(以下简称《实施意见》)，制定23条系列举措，以实际行动展现大行担当，与各类市场主体共克时艰。近日，建设银行组织召开全行专题视频会议，针对前期出台的《实施意见》进行系统性政策解读，并就进一步做好疫情防控和经济社会发展金融服务进行再动员、再部署。建设银行党委副书记、行长张金良主持会议并讲话，行领导、高管层及部分董事、监事参加会议。

　　会议强调，全行上下要清醒认识当前形势的严峻性、任务的艰巨性、时间的紧迫性，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，牢记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定信心、攻坚克难，全方位抓好《实施意见》的贯彻执行，做好实体经济的短期纾困，助力稳定宏观经济大盘。

　　会议要求，全行上下要坚持稳中求进工作总基调，坚持系统观念，牢牢把握高质量发展主线，统筹把握好质量、结构、规模、速度、效益、安全等各方面的关系，有效保证《实施意见》落地的完整性和准确性。统筹平衡短期和长远，做好实体经济短期纾困的金融服务的同时，着力提升长期可持续服务实体经济能力和核心市场竞争力，坚决守住不发生系统性风险的底线，切实维护经济金融安全。

　　会议要求，全行上下要抓住重点精准发力，锻长板、补短板、强弱项，推动服务实体经济高质量发展和实现自身高质量发展有机结合，充分发挥《实施意见》政策执行效能。要聚焦客户基础持续发力，以功成不必在我的境界和功成必定有我的担当，着力提升客户金融服务能力。聚焦重点领域精准发力，严格落实纾困政策，支持扩大有效投资，专项推动促活消费，多策并举稳定外贸外资。聚焦重点区域集中发力，支持国家区域重大战略和区域协调发展战略，巩固提升京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等重点区域竞争力的同时，做好中西部、东北地区和经济欠发达省份的资源倾斜，提升县域业务竞争力。

　　会议要求，全行上下要狠抓落实，全面提高《实施意见》的执行力和有效性。要加强宣贯、持续跟踪、改进作风，把抓好政策措施落地与高质量做好巡视整改结合起来，以实际成效彰显大行担当。

　　会议强调，全行上下要勇挑重担、勇担重责，全方位抓好本次《实施意见》的贯彻执行，全方位做好疫情防控和经济社会发展金融服务，推动建行高质量发展不断取得新突破、新成效。

　　总行各部门总经理，境内各一级分行行长、分管业务的副行长及主要业务部门负责人，部分海外分行及子公司总经理、主要业务部门负责人参加视频会议。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国务院：研究支持年内对一定排量以下乘用车减征购置税
　　人民网北京5月31日电 （记者申佳平）日前，国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》），其中提出稳定增加汽车、家电等大宗消费，要求各地区不得新增汽车限购措施，并研究今年内对一定排量以下乘用车减征车辆购置税的支持政策。 《通知》还要求，已实施限购的地区逐步增加汽车增量指标数量、放宽购车人员资格限制，鼓励实施城区、郊区指标差异化政策。…
国务院：鼓励平台企业加快人工智能、区块链等领域技术研发突破
　　人民网北京5月31日电 （记者申佳平）日前，国务院发布《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（以下简称《通知》），其中要求促进平台经济规范健康发展，鼓励平台企业加快人工智能、云计算、区块链、操作系统、处理器等领域技术研发突破。 《通知》具体指出，要出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，在防止资本无序扩张的前提下设立“红绿灯”，维护市场竞争秩序，以公平竞争促进平台经济规范健康发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部