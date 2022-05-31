5月31日，中信银行召开落实稳住经济大盘工作部署会议，传达全国稳住经济大盘电视电话会议精神，研究部署全行助力经济稳增长的具体举措。中信银行党委书记、行长方合英出席会议并讲话，党委副书记、常务副行长刘成主持会议，党委班子和高管层成员现场参会，总行各相关部门负责人、各分行、子公司及信用卡中心班子成员视频参会。

会议现场。（受访者供图）

会议强调，中信银行要深刻把握全国稳住经济大盘电视电话会议精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来。面对疫情因素、国际局势等叠加影响，全行要坚持人民至上、生命至上，深刻认识稳住经济大盘刻不容缓，综合施策、同向发力，求真务实，坚持党建引领，统筹抓好发展和安全，多措并举提升金融服务质效，在服务稳经济大盘中作出应有贡献。

会议指出，当前是彰显国有商业银行责任担当的“考验期”，中信银行要坚决贯彻落实稳住经济大盘的工作部署，义不容辞践行“中信责任”、做出“中信贡献”、体现“中信担当”。要精准施策，全力保障重点领域融资需求，持续扩大贷款补贴力度和范围，动态调整FTP和定价授权，优化绩效考核政策；要精准发力，确保全行信贷总量稳定增长，聚焦重点区域、重点领域、重点行业和薄弱环节，主动发力、应贷尽贷、尽早投放，全力以赴助力稳住经济基本盘；要精准帮扶，持续加大实体企业纾困力度，以企业和人民群众的实际利益为根本出发点，为疫情防控和经济社会发展保驾护航，积极落实延期还本付息政策，支持经营困难企业、受疫情影响人群度过难关；要稳中求进，切实统筹发展与安全，进一步树牢风险意识、底线思维，坚持稳中求进总基调，切实从国家政治安全、经济安全的高度，打好资产质量攻坚战，确保资产质量稳定和各类风险总体可控，牢牢把握高质量发展的主线，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护经济金融安全。

会议还提出，中信银行全行要清醒认识当前形势的严峻性、责任的艰巨性、时间的紧迫性，统一思想、提高站位，坚定信心、迎难而上，进一步增强服务实体经济和助力稳经济大盘的责任感、使命感、紧迫感，确保国家稳经济措施在全行贯彻落实，全力抓好信贷投放，毫不松懈抓好常态化疫情防控，以“中信温度”和“中信担当”助力实现疫情防控和经济社会发展双胜利，为推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间贡献“中信力量”。

(责编：董童、李源)