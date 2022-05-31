本期嘉宾

华南理工大学党委书记 章熙春

云南师范大学党委书记 蒋永文

浙江工商大学校长 郁建兴

安徽农业大学研究生工作部副部长 姜家生

“学习好、沟通畅、做事实、应变强”

记者：就您观察，就业市场上比较抢手的大学生通常具备哪些特点？反之，怎样的学生在求职时容易碰壁？

章熙春：比较抢手的学生总体表现为：专业能力优、综合素质高、实践能力强、求职心态正、自我定位准。从我校2021届毕业生调研数据看，用人单位最看重的毕业生职业能力包括：学习能力、专业知识、政治素养、职业道德、专业技能、通识性专业知识技能、自我管理能力、执行能力、沟通表达能力和创新能力。

大学生的就业能力是个人、高校、家庭及社会等方面相互作用的结果。其中，学生本人的智力水平、学习动机、学习方法无疑是获得较强就业能力的内在因素，高校人才培养理念及举措对学生就业能力的提升则起到关键作用。我们学校的做法是，着力培养学习力、思想力、行动力“三力”卓越的创新、创造、创业“三创型”人才。学校把学生就业作为“一号民生工程”，完善全面覆盖与个性定制、线上与线下、课内与课外相结合的生涯发展系统，构建就业服务支撑平台，努力使学生在激烈的就业竞争中成为“香饽饽”。

郁建兴：据我观察，具有较强自我规划意识、主动学习能力、积极工作态度、丰富实践经历的毕业生，一般比较受企业欢迎。而有的毕业生自我定位不准确，心中的理想工作与自身能力错位；或是抗压能力差，经历几次求职失败，就陷入自我怀疑与消极等待中，等等。这都是要避免的误区。

蒋永文：从“学、说、做、适”四个维度对学生的综合素质进行总结，可以发现就业市场上比较抢手的大学生，一般都具备学习好、沟通畅、做事实、应变强的特点。比如，沟通畅的学生具备较好的表达能力和沟通能力，做事实的学生拥有吃苦耐劳、踏实肯干的行事作风。这样的员工会认真对待工作，努力上进，并营造团结合作的积极氛围，为单位创造更大的价值。

姜家生：脑中有想法、手里有技术，又善于不断补充新知识的人，走到哪里都会是“一把好手”。而求职时屡屡碰壁，一个很重要的原因是目标不清、能力不足。比如，部分学生在校期间对自己要求不够，没有掌握过硬的专业知识和实践能力。事实上，要想提高自己的就业竞争力，就要勤于实践、努力奔跑，珍惜每一次机会。

“能干什么”比“从哪里来”更重要

记者：您怎样看待企业对大学毕业生的要求，有哪些理念或做法有待改善？

蒋永文：用人单位对应聘者的考核主要体现在专业素养、职业素养、实践经历和综合能力等方面。总体看来，大部分企业能够根据自身事业发展需求，实事求是地寻才用才。然而，也有些用人单位在招聘中将学校划成“三六九等”、区别对待，使不少能够胜任岗位的人才错失良机。期待企业从用工需求本身出发，科学衡量大学毕业生的知识、能力和素质，不要过分关注“从哪里来”，而应该更多关注“能干什么”。

章熙春：综合来看，部分企业在选拔人才、寻觅未来员工方面存在的不足，可以概括为“三个不”：一是对人才的需求标准不明。一些企业的人才选拔标准不够明确、校园招聘计划不够精准，导致人才评价存在“脱实向虚”“唯学历论”“唯名校论”等倾向，容易忽视毕业生的实际能力水平。二是企业培养人才的动力不足。大部分企业想找的是像U盘一样“即插即用”的人才，而教育是一个慢变量、精细活，大部分应届毕业生具有较强的创新力、较大的发展潜能，但不经过一段时间的磨合与转换，很难立即为企业带来效益。三是传统的企业宣传方式吸引力不强。一些传统企业特别是制造业企业，虽然渴求人才，但对自身优势和特色的展现不足，难以得到有竞争力的年轻人青睐。

为此，建议企业制定科学的人才招聘标准，树立长远的人才培养理念，让学习能力强、工作积极性高的新入职员工和企业一起成长，在“浇水培土”中静候花开。

校企合作，堵点卡点待打通

记者：学校输送人才、企业需要人才，这个过程中，学校和企业日常是怎样对接的，对接过程中有哪些堵点、卡点？

姜家生：为了解决人才供需之间的矛盾，很多高校都会主动与行业企业对接。比如，2021年，我校与安徽省农业农村厅、乡村振兴局签署战略合作协议，与全国及我省农业科技现代化共建先行县签订共建协议；同时，与具备条件的企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展积极合作，努力实现学生精准就业、充分就业、优质就业的目标。

蒋永文：高校尤其是本科院校培养的人才，基础理论、专业知识和基本技能普遍相对扎实，但往往不具备足够的应用专业技能。毕业生能力与用人单位需求存在差距，这恰恰给校企对接创造了可能性。近些年来，校企合作的步子越迈越大。然而，深度观察，校企合作普遍存在范围窄、层次低、内容空等问题，双方合作的动力机制、评价标准和评价体系等有待建立健全。

章熙春：每年招聘季，很多企业会主动走进校园召开宣讲会，学校也组织企业进校园举行招聘会、双选会等。疫情下，线上宣讲会、招聘会也始终在进行。但就实际效果来看，这种校企对接远远不够。

一是信息不对称，影响对接效果。对企业而言，学校将招聘信息转发给学生，学生虽然收到了信息，但求职偏好已基本形成，这种偏好企业不易获知，只能通过简历投递情况来判断宣传效果。对学生而言，接触到的都是企业公开信息，往往不了解福利待遇、工作状态、职业发展空间等非公开信息。二是常态化沟通机制不健全，影响对接效率。大部分企业平时与学校缺乏沟通，只有在秋招或春招时才有针对性地接触学校，这种“候鸟式”对接比较浅表化，对学生就业选择的影响有限。

郁建兴：现在的“云上求职”模式，使高校就业指导部门逐渐找到了新路径，为高校毕业生就业开辟了更多渠道、更大空间。学校和企业之间，也有了更为便利的沟通机制。然而，校企对接过程中，还存在以下问题：一是在招聘时间上，秋招春招存在错位。大量校园招聘集中在9月至11月，此时数量可观的毕业生正全力准备考研或考公务员，无暇顾及企业招聘。他们的求职需求集中在来年3月至6月。而到了那时，很多企业的招聘已经结束。二是在人才日常培养方面，对接不够深入、机制不够健全。在人才培养、课程设置、学科建设等方面，校企双方合作的意愿和意识越来越强，但还没有找到发生“化学反应”的突破口。企业的需求及建议往往缺乏建设性和操作性，学校的教育教学改革又缺乏时效与实效，这些问题需要双方进一步探索破解。

亟须精准举措、期待务实效果

记者：为推动学生高质量就业，您所在的学校进行了哪些探索，还有哪些打算？面对用人单位的需求和期待，高校应该怎么看、如何做？

章熙春：我校坚持开展毕业生就业跟踪、用人单位人才需求调研及对学校人才培养的评价，构建“招生—培养—就业”联动机制，使人才培养更加适应经济社会发展要求、适合用人单位实际需求。

一是优化学科专业布局。学校抓住“双一流”建设契机，在改造提升传统学科专业的同时，大力发展新工科、新医科、新农科、新文科，努力建设与国家产业发展尤其是粤港澳大湾区新兴产业、支柱产业需求高度契合的专业。二是精准匹配供需两端。学校在教育部支持下，牵头成立装备制造行业就业创业指导委员会，下设电子科学、机械设备、运载装备等3个指导组，高效搭建供需平台，为稳岗促就业助力赋能。三是深化就业引导工作。学校设立就业重点目录，开展访企拓岗促就业行动，组织学生到大型国企、专精特新中小企业、西部与艰苦地区等学习调研，大力引导学生到基层、到西部、到祖国最需要的地方去建功立业。

面对用人单位的期待，我们的做法是：生涯教育前置化。在提升高年级学生就业能力的同时，加强低年级学生职业生涯启蒙，尽早树立职业规划意识；产教融合协同化。把产业需求融入人才培养关键环节，如专业设置、教材编写、课程设计、授课讲座等。同时，在校内建设一批专业技术人才继续教育基地、实习实践平台，请企业协助完善工科学生实习制度，选派资深专家担当毕业论文导师；就业服务信息化。加强网络招聘等基础设施建设，为毕业生和企业提供“零距离”的就业服务。

郁建兴：近几年，学校坚持就业率与就业质量两个目标并重、线下指导与线上服务两种方式并举，毕业生初次就业去向落实率保持在省属高校前列，实现了“就业率高、就业质量好、就业竞争力强”的目标。接下来，我们将在以下方面重点发力：

继续创新产教融合。打造融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的示范性人才培养实体，构建“校地企、产学研”协同推进的人才培养模式；继续完善生涯规划。打造“校内+校外”专兼职结合的职业生涯规划导师队伍，根据不同年级、不同专业的发展特点和需求，提升学生的实践能力、职业素养、职场适应力；继续强化就业反馈。依托“智慧就业”整体化解决方案，完善就业信息共享平台、就业服务全流程线上实现平台、就业困难群体大数据平台等建设。

蒋永文：未来，我们将提供更加精准化的促就业举措：加强高校、企业之间的信息联通，开展“毕业实习+就业见习”双核发动促就业行动，助力毕业生“好就业、就好业”；引导大学生正确认识创业风险，帮助创业大学生从科学技术、金融、企业管理、市场营销、法律等多方面全面适应创业环境。

姜家生：为了推进学生高质量就业，我校通过书记校长访企拓岗行动，既千方百计为2022届毕业生开拓更多就业创业岗位和机会，又着眼于长远构建毕业生市场化社会化就业工作机制；构建“学院领导包专业，就业联络员、毕业班辅导员、研究生导师、专业教师包学生”的包保工作机制，精准施策促进学生充分就业；组织好就业指导课程教学，通过求职面试技巧、职业能力准备等专题教学，提升学生求职择业竞争力等。

为培养出企业真正需要的人才，我校主动对接我省经济社会发展战略，整合升级特色优势专业，增设布局新兴急需专业，通过调整专业设置，让专业对接产业链、专业建设紧贴产业发展，让需要工作的人成为工作需要的人。

（项目团队：记者 张胜、陈鹏、王美莹、王胜昔、王斯敏）

(责编：曹淼、李源)