本报记者 原韬雄

【绝活看点】

23年间，超4万公里的高铁运营里程中，白芝勇和他的团队精测的路线几乎占1/10。以他的名字命名的“技能大师工作室”先后取得国家专利21项、科研成果4项，为工程建设培养了150多名测量技术骨干。

白芝勇（见图，吉祥庆摄）个子不高，眼神清澈，视力颇佳，多少重大工程的精密测量，靠的就是这双眼睛。见到中铁一局第五工程有限公司测量工高级技师白芝勇时，他正聚精会神地盯着电脑，琢磨着软件功能和使用，没注意到有人来……

0.3毫米，是高铁轨道上下左右控制的最大误差。风、光、温度、湿度、材料应力，甚至一点灰尘、一串脚步，都会影响精密测量的准确性。白芝勇说：“我们的高铁速度越来越快，运营里程越来越长，我们工程精密测量的水平也得跟得上，不学习哪行。”

测量脚架支好，仪器出箱，装上脚架，对中整平调准，这是最基本的观测练习。“你用多久？”白芝勇问正在操作的徒弟。“3分钟，地面条件不好可能得10分钟。师傅您呢？”“40秒。”

精测讲究一个“快”，为啥？“你身边的环境是不断变化的，用手操作仪器都会有带动误差，动作越快，测得越准。”白芝勇说，“咱搞精测，就是要找人器合一的感觉。”

刚到精测队那会儿，为了这个“快”，只要不外出工作，白芝勇就在渭河河堤上练习，自己给自己卡时间，一天光是摆仪器这个动作就反复50多次。做完一整套动作，10分钟、5分钟、1分钟、50秒、40秒……他笑称，应该是把动作中所有的水分都挤干了。“把技能变成本能”，这是白芝勇的口头禅。

2012年，白芝勇接到了江苏省南京市纬三路过江隧道的测量任务，这个穿越长江的江底隧道全长3.6公里，水压大、地质复杂。白芝勇牵头的团队要为盾构机指路，断面180平方米的庞然大物从南岸到北岸，误差不能超过5厘米。

盾构施工本来就带有弧度和曲线，运行过程中到达的每个点的坐标都有变化，再加上复杂的温度、湿度、周边震动等因素影响，要以如此小的误差让盾构机成功“跳出”，难度超乎想象，任何一个小失误都会导致盾构机出洞时挤垮钢圈和洞门。

白芝勇使出了浑身解数，除了GPS定位，他首次使用了“洞内交叉导线网法”，在原来1个测量环的基础上，增加了至少6个测量环，使得每一个控制点都得到反复运算印证。再加上陀螺定位和竖井定向的方法，为隧道精测加上4把“锁”。

900多个日夜，白芝勇始终处于极大的压力之下，他不停查阅资料，反复思考……

隧道贯通的那一天，白芝勇在江北急切地等待，不断用对讲机和隧道内的工作人员确认状况。直到江面上泛起一阵水泡，盾构机缓缓爬出，正中靶心！一算误差，仅仅只有12毫米——一个小拇指的宽度！

每年近300天奔波在外，白芝勇最难面对的就是离家的那一刻……每次出门，妻子和孩子守在门口送别，白芝勇都不敢回头：“一回头，我肯定得掉眼泪，因为不知道什么时候才能回来。”

技术每天在变，学习永远不能掉队。白芝勇打开手机，向记者展示最新的隧道智能监测系统：“你瞧，这是我们刚刚与长安大学合作开发的监测系统，可以实时监测隧道内的震动、水位等数据，不仅节省人工，更方便我们了解隧道的‘健康状况’。”

白芝勇给自己定的目标很具体：每两年搞一个科研项目，每年争取获国家专利两项，带出徒弟两三个；每天也有小目标，至少学习一小时。“越干越爱，越爱越干！”白芝勇说。

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 11 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)