本报电 记者从中国海油获悉：日前，我国首套国产化深水水下采油树在海南莺歌海海域完成海底安装，标志着我国深水油气开发关键技术装备研制迈出坚实一步。

水下采油树是水下油气生产系统的关键设备之一，它连接了来自地层深处的油气和外部的油气运输管道，可以控制油气的开采速度、实时监测和调整生产情况。长期以来，全球仅有5家公司掌握水下油气生产系统的设计建造技术，导致设备采办周期长、价格高、维保难。中国海油海南分公司总工程师刘书杰介绍，此次水下油气生产系统应用后，较以往成本降低约27%，对于加快国内油气勘探开发具有重要意义。

水下油气生产系统通常要求20年免维护，而500米水深环境相当于设备本体要承受50倍的大气压，同时长期承受低于6摄氏度的低温环境和海水腐蚀，这样严苛的环境条件对设备密封强度、材料承压能力、工艺质量提出了极大挑战。为研制这一关键技术装备，中国海油牵头联合16家单位持续攻关水下生产、水下控制、水下监测等多项技术。在多年技术积累的基础上，历时36个月，掌握了设计、制造及测试技术。据了解，该水下油气生产系统将用于开发东方1—1气田乐东平台周边的气藏，使用该水下油气生产系统的气井每年可生产天然气约2亿立方米。

（冉永平 丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 18 版）

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