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推动绿色家电产销两旺（市场漫步）

齐志明
2022年06月01日05:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　在“产、销、收”等各环节综合施策，扩大优质供给，释放消费潜力，完善回收处理体系，推动绿色家电市场迈向高质量发展

　　

　　家住农村的张阿姨家最近购买了一款无氟变频一级能效空调，比额定功率的三级能效空调每年节电200千瓦时、减碳约300公斤；生活在城市的李大叔家买了使用零冷水技术的燃气热水器后，洗澡前无需放掉冷水，一年能节水约11吨……如今，越来越多的绿色家电飞入寻常百姓家，为美好生活增光添彩。

　　所谓绿色家电，是指在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小，同时资源能源消耗少，并且品质更高的家用电器产品。近年来，相关部门多措并举、协同发力，推动绿色家电消费提速扩面。奥维云网（AVC）监测数据显示，2021年全年家电市场中，新一级能效的冰箱与空调的销售额，线上占比达到46.4%与58.1%，线下占比分别是71.5%与66.4%。总的来看，我国绿色家电市场潜力足、空间大，保持着稳中向好的发展趋势。

　　同时要看到，进一步扩大绿色家电消费还存在一些障碍。比如，一些绿色家电价格不菲，一定程度上制约了人们消费需求的释放。再如，我国废旧家电回收网络不健全、处置不高效等问题依然存在，影响人们置换家电的积极性。推动绿色家电市场迈向高质量发展，亟须在“产、销、收”等各环节综合施策，补短板、强弱项，实现供给与需求在更高水平上的动态平衡。

　　坚持创新驱动，增加优质供给。一方面，鼓励企业开展绿色科技联合攻关，降低创新成本，加速创新成果落地应用，提升流通效率，扩大市场规模；另一方面，充分发挥行业协会和龙头企业的引领作用，研究推进能效标准的提档升级，不断提升能效标准水平，真正实现低碳环保。

　　实施积极有为的促消费举措，激发消费意愿，优化消费环境。鼓励有条件的地方对节能环保家电消费给予适当补贴或贷款贴息。同时，结合完善售后服务体系，切实保证消费者权益，大力挖掘不同层次、不同领域、不同地区的消费潜力，带动绿色家电市场进一步繁荣。

　　加快完善废旧家电回收处理体系。近年来我国家电年均淘汰量在1.5亿台左右，要实现家电消费的长期可持续与环境友好，就要畅通家电回收再利用循环体系，丰富“换新升级”消费体验。为此，应大力健全回收网络、优化回收渠道，支持大型家电生产、销售、回收企业和电商平台开展废旧家电回收；着力增强处理能力，鼓励废旧家电处理企业加大技术改造投入力度，开展技术升级和设备更新，加强信息化能力建设，提高机械化、自动化和智能化水平，促进循环经济发展。

　　国务院办公厅日前印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，“鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品”。相信通过各方努力，我国绿色家电市场将迎来越来越多好产品，助力人们畅享品质生活。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月01日 19 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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