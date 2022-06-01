王 蕴

近期受国内疫情多点散发冲击，我国消费恢复增长态势受到影响，4月社会消费品零售总额同比出现一定幅度下降，餐饮、文化娱乐、交通出行等领域消费景气度转弱，短期消费面临较大稳定增长压力。但总的来看，这种冲击影响是阶段性的、暂时的，我国消费韧性强、潜力足的特点没有改变，消费发展长期向好的基本面没有改变。

消费是经济增长的稳定器和压舱石，稳住消费基本盘对稳住经济增长具有重要意义。针对当前消费增长面临的突出困难，亟须“三管齐下”加力稳住消费基本盘，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用，助力推动经济回归正常轨道，确保运行在合理区间。

着力提振消费信心。稳住消费，首先要提振消费信心，尤其是提振消费能力增长信心，让消费者有稳定的就业预期和收入增长预期，消费才有“底气”。这就要求进一步落实落细为市场主体纾困的有关政策，特别针对小微企业和个体工商户等主体，要通过提供低息或无息优惠贷款、减免水电气费、房租等措施，加大对其帮扶力度，降低其经营成本。扎实落实就业优先政策，加大失业保险稳岗返还、留工培训、留工补助等政策力度。鼓励国有企事业单位增设高校毕业生就业见习岗位，优化升级创业扶持政策。同时，加大对低收入群体以及因疫情而暂时生活困难群体的救助力度，保障其基本消费需求。

大力畅通消费渠道。让消费品从生产者到最终消费者的流通渠道更便捷、高效，对稳消费作用很大。受疫情和国际局势影响，3月份以来汽车等部分大宗消费品的供应链受到冲击，生产周期明显拉长，现货销售被迫转为较长周期的预订销售，限制了部分消费需求。为此，应努力保障产业链供应链稳定畅通、安全可靠，科学有序推进复工复产，有效畅通产供销各环节。加快推进在大中城市科学规划建设一批集仓储、分拣、加工、包装等功能于一体的城郊大仓基地，保障应急情况下消费品流通不断不乱。另外，推动线上线下消费深度融合发展，引导和支持流通企业营造更加多元消费场景，将更多消费活力激发出来。

有力降低消费门槛。一段时间以来，在部分消费领域存在一些体制机制障碍和隐性壁垒，推高了消费门槛和成本，抑制了正常、合理的消费需求。当前，应以住行等大宗消费为重点，加快推进相关制度改革和政策调整，推动消费可持续增长。优化汽车消费相关政策，落实好阶段性减征部分乘用车购置税政策，有效降低购车成本，使更多普及型和升级型汽车消费需求顺利释放。引导地方结合本地实际调整房地产调控政策，更好满足刚性和改善性住房需求。鼓励有条件的地区采取措施支持消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品，提升居住消费品质。总之，要积极释放消费潜力，更好满足人民群众对美好生活的向往。

（作者为中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长、研究员）

《 人民日报 》（ 2022年06月01日 19 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)