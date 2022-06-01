原标题：尚德机构:2022Q1净利润1.79亿元创新高 实现连续四个季度盈利

5月31日，成人职业在线教育企业尚德机构公布了2022年第一季度财报。财报显示，尚德机构2022第一季度获得净收入6.13亿元，净利润创新高达到1.79亿元，宣告连续四个季度实现盈利。同时，2022第一季度净利率创新达29.3%。

教育本身是一场长跑，踩准节奏比一味抢跑更为重要，守住初心才能从容稳健。梳理尚德机构2022Q1的财务数据表现，可以看出在坚持“增长和盈利平衡”战略、优化业务生态的同时，尚德机构展现了极为突出的节奏调整、变速换档能力。

2022年职业教育行业在变革中向前，政策引导支持与大众认知升级使得职业教育市场规模和渗透率不断攀升；同时，众多其他赛道头部企业转入职业教育谋求新的发展，一定程度上使得竞争有所加剧。如何在大浪淘沙中行稳致远，是行业的一场“大考”。

从尚德机构发展路径可以看出其清晰的节奏和规划：坚持增长和盈利平衡战略及多元化业务布局，平衡好增量与存量市场后，尚德机构并未急于跑马圈地粗放扩张，而是选择通过精细化运营，一方面将教研教学、师资建设、智能科技等发展的关键能力在纵深方向不断扎根；另一方面，有效控制成本，提高企业的运营效率。

反映在财报数据上，2022年第一季度，尚德机构成本同比降低9.1%，运营费用合计同比大幅度降低48.1%，环比减少13.7%，销售费用同比降低51.4%。

在线教育商业模型跑通基于“规模经济”的一个重要公式：单个用户生命周期价值>获客成本+每年的用户运营成本。从成本结构来看，要想提升利润率需要优化各个环节，而在线教育的服务链条很长，能够在每个环节都争取精进1%-2%，叠加起来就是数倍优秀于其他企业，这也是为什么尚德机构重视精细化运营的原因。

尚德机构通过对教研开发、教师培训、日常教学以及品控监督等环节进行优化升级，从而输出更优质、更高效的教学服务。具体而言，在教研端，尚德机构建立了考试的大数据库，实现对知识点、题型和考点分值分布的预测；根据自适应学习系统，基于人的差异，提供不同的预测模型，实现精准分析；基于知识图谱关联性，优化不同学员的推荐内容适配度；基于智能识别切割知识点，覆盖教、练、测、评全链条，让学员充分利用碎片化时间。

在师资端，尚德机构从招聘环节开始便严格把关，目前已经打造出完整的教师评级体系和师训体系，并且不断创新多元教学活动，提升教师综合素质。例如，各类培训与分享、辩论赛、观点表达课、名校交流等形式多样的活动等。尚德一年一度的赛课大赛已经成为老师打造更高品质课堂的“试炼场”，也为行业提供了师资建设的参考性示例。正是这样严苛的准入标准和精益求精的培训监督体制，确保尚德的老师们每个都是百里挑一的“教学精兵”。

一方面，从市场选择看，越是效果导向的行业，品牌效应越明显。教育的高试错成本让用户倾向口碑好、积淀深的大品牌，因此行业优胜劣汰快，教学品质不过硬的选手将加速出清；另一方面，从企业经营角度，教育企业发展具有比较鲜明的“前易后难”特点，尤其是规模化后，管理整个教学链条更是一个精细作业。

正如尚德机构首席执行官刘通博所说：“能够在变革中保持稳健增长和发展，得益于我们持续、坚决地执行‘增长和盈利平衡’战略，同时，尚德机构积极丰富拓展的课程资源，不断满足不同用户的多元化学习需求。考虑到一季度愈加严峻的就业形势，在设计和开发新课程时，尚德机构倾向于为学员提供多样化的技能培训课程，提升他们的整体竞争力，以增加他们的就业机会。未来，尚德机构将继续致力于不断完善产品功能、丰富课程种类，为学员赋能。我们相信，这将有助于尚德机构的长期发展，并为中国就业市场和经济发展作出贡献。”

企业要构建长期竞争力，关键点之一就是高效。如果把“提效”比作天平，那么一端是借助数智化科技，提高教与学两大主体的效率，另一端是提高管理效率，提高产能，二者缺一不可。在执行精细化运营的同时，尚德机构建立起线上教学全链协同机制，输出高度个性化、极具针对性教学产品的同时，不断提高管理效率，充分释放人效。根据巨量算数和创业邦联合发布的《2022中国职业教育行业洞察报告》，2022年职业教育用户在学习方式上仍然以碎片化学习行为主导。成年人学习时间少、碎片化、难坚持等痛点是职业教育企业都必须面对的必考题。

在教学方面，大数据、AI、云计算加持下的“数智化”按下了个性化的加速键，尚德机构借助深度学习、云计算等技术，根据每个学员上课和作业情况，计算出学员对知识点的掌握情况，自动计算出预测分，从而适时调整学习方案，推送更具个性化和针对性的题库，重点弥补薄弱之处，让每个学员获得个性化的“千人千面”学习体验。尚德机构相关负责人表示：“我们的AI和大数据还能够根据学员的学习轨迹预测他们的分数，目前准确率高达80%。”

此外，尚德机构通过搭建直播、论坛、社群等多种平台，改变课堂互动方式，重塑教学场景。例如直播场景中系统会如实反映学员的反馈、课程完成度以及对教师的评价，从而促进老师对课程和教学方法进行迭代。而社群场景中通过建立班级群、组织班级活动等形式，让学员在虚拟世界中找到归属感、组织感、目标感和安全感。

科技为教育带来的一大变革就是管理的高效。尚德依托智能科技构建起教学、培训、组织等综合管理体系，协助人事、教学、战略等处理信息，将用户的学习和员工的办公等流程线上化、智能化，将管理变“轻”，促进效率提高。

近年来，科技融合教育的力量更加突显，更应该看重科技在教育中的场景化落地，厘清本质和手段。教育始终是核心，而科技则是手段。一方面，尚德教学服务覆盖广泛，海量教学数据积淀为“数智化”驱动奠定基础，能够稳定教学方差，保证教学质量的标准化、高品质；另一方面，大数据和AI技术为师生画像进行精准匹配，将学生的课堂表现透明化；智能化排课、备课、测评帮助教师免去重复低效劳作，让教师得以更专注于教学本身，提升了每个教师的总体效率和产出。除此之外，提升LTV（生命周期总价值）也是在线教育企业长期发展的关键点。尚德通过拓宽不同内容、不同价格的课程种类覆盖更多用户，提升复购率、转介绍率，有效改善流量结构，提高运营效率。

从盈利空间看，在疫情反复、全球经济形势变革加剧的背景下，2022Q1尚德机构取得了净利润1.79亿元，净利率达到29.3%，二者均创新高并获得连续四个季度正向增长。这也得益于尚德构建起的多元协同机制，多年来打磨成熟的课程体系、管理体系、业务流程和技术系统等底层架构，使其能够不断扩大教育产品供应，使得多元业务都能够借鉴发力，各个环节能够有机联动，不断提高效率。

教育是一场长跑，长期的深耕和积累才能为企业的发展培育沃土。梳理在线教育头部企业的发展历程，我们可以看到，积累优质教学资源和师资力量后，头部企业在精细化运营阶段不断优化自身盈利模型，通过提高运营效率不断优化用户体验，从而打造良好口碑，收获长期回报。尚德机构用自身发展，为职业教育企业勾勒出教研教学纵深扎根、智能化全链协同的稳健发展路径，也收获了在线教育下半场的成长性机遇，正如尚德机构首席财务官兼首席战略官吕露所言：“教育企业应该长期注重修炼内功，让教学品质能够扎根生长，无论是突发情况还是周期性低谷，坚守初心、打磨内在才能从容应对。未来尚德机构也将继续从多个维度积极完善自身，以品质助力职业教育强国梦的实现。”

(责编：曹淼、李源)