安蓓 王悦阳 杨思琦

原标题：新华全媒+丨尽快落地见效 及时落实到位——聚焦国务院扎实稳住经济一揽子政策措施

国务院近日印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施，并发出通知，要求推动一揽子政策措施尽快落地见效，确保及时落实到位，尽早对稳住经济和助企纾困等产生更大政策效应。

31日举行的新闻发布会上，相关部门对一揽子政策措施作出解读。

做好复杂形势下重要民生商品保供稳价

越在困难的时候，越要抓好重要民生商品保供稳价、牢牢兜住民生底线。

“重要民生商品保供稳价有坚实物质基础。”国家发展改革委副主任赵辰昕说，粮食生产实现“多年连丰”，库存充裕；生猪产能处于较好水平，牛羊禽肉产量保持稳定，在田蔬菜面积同比增加，供给能力充足。经过几年应对疫情的实践，各地应急保供稳价能力持续增强。目前我国成品粮油价格基本稳定，猪肉价格处于较低水平，蔬菜价格稳中回落。有能力、有底气、有条件做好复杂形势下的重要民生商品保供稳价工作。

赵辰昕说，随着各项能源保供增供措施逐步落实，能够有效保障民生和经济社会发展用能需求。

他介绍，做好今年迎峰度夏电力保供基础坚实。截至4月底，全国发电装机容量达24.1亿千瓦，迎峰度夏之前总量有望增加到24.5亿千瓦。今年各大流域来水好于预期。目前全国统调电厂存煤达1.59亿吨以上，同比增加5000多万吨，可用天数32天。主要油气企业成品油库存保持高位运行，天然气管存、罐存均处在高位水平。近期已组织上游供气企业和各地基本完成全年及下一个供暖季天然气合同签订，及早为今冬天然气保供做好准备。

国办近日印发《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。赵辰昕说，牢牢把握投资方向，对盘活存量资产的回收资金，确保主要用于重点领域项目建设，形成有效投资；加快项目前期工作，尽快形成实物工作量；加强配套资金支持。

全力推动工业经济企稳回升

工业和信息化部副部长徐晓兰说，以推动落实一揽子政策措施为契机，全力提振工业经济企稳回升，为稳住经济大盘提供坚实支撑。

一是全力保障重点产业链供应链畅通稳定。根据疫情变化情况，聚焦产业链供应链堵点卡点，动态调整部级“白名单”企业范围，推动加快省级“白名单”企业区域互认，并强化上下游衔接服务。需要明确的是，“白名单”制度只是阶段性的应急之举，目标是全面实现复工达产。

二是以更大力度抓政策措施落地见效，形成政策叠加放大效应，确保企业应享尽享。

三是着力扩大投资和消费。加快实施制造业“十四五”规划重大工程和项目、重点领域节能降碳重大技术改造项目，引导企业适度超前部署5G基站、大数据、工业互联网等新型基础设施建设，推进重大外资项目落地实施。充分挖掘汽车消费、信息消费、绿色消费潜力。

工信部等四部门31日发布通知，开展新一轮新能源汽车下乡活动。徐晓兰说，后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动，进一步促进大宗商品消费。

她说，此次一揽子政策措施共有14条24处支持中小微企业。“这些政策措施针对性强、覆盖面广、协同度高，和前期已出台政策形成合力，推动解决中小微企业面临的现金流严重不足、还本付息压力较大、市场需求持续不振等实际困难，既输血造血，更解‘燃眉之急’。”

扩大实施社保费缓缴政策加大稳岗支持力度

人力资源社会保障部副部长李忠说，此次扩大社保费缓缴范围，更好更精准支持困难企业，“从区域来讲，对受疫情直接影响地区的中小微企业、以单位方式参保的个体工商户，可以适用疫情严重地区缓缴政策范围；从行业来讲，对虽然没有在疫情严重地区、但受整个产业链供应链影响、生产经营遇到暂时困难的企业，可以适用行业缓缴政策范围。”

一揽子政策措施提出优化失业保险稳岗返还等政策。李忠说，一是稳岗返还标准更高，在前期将中小微企业稳岗返还比例由60%提至90%的基础上，将大型企业返还比例由30%提高至50%；二是留工补助范围更广，由出现中高风险地区的中小微企业扩大至该地区的大型企业，同时各省份根据疫情影响程度和基金结余情况，还可扩大到未出现中高风险疫情地区的5个特困行业企业；三是支持扩岗举措更新，新增激励企业吸纳大学生就业的扩岗政策。

加快推动交通基础设施投资

一揽子政策措施提出，加快推动交通基础设施投资。

交通运输部副部长赵冲久说，近日印发的《关于扎实推动“十四五”规划交通运输重大工程项目实施的工作方案》提出11项交通运输重大工程包，包括高速公路大通道联通工程、沿边沿海出疆入藏公路通道工程、“四好农村路”、运河连通工程、沿海港口提升工程、现代综合交通枢纽工程等。同时，提出16个投资规模大、社会影响大、技术难度大的项目，作为“十四五”第一批加快建设交通强国重点项目，予以重点推进。

赵冲久说，交通运输部正在研究制定农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴的实施方案，计划在今年原定目标基础上，再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计2022年底，累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。

提振汽车消费 稳外贸稳外资

加快修订《鼓励外商投资产业目录》、积极解决外资企业在华营商便利等问题……一揽子政策措施要求，加快推进重大外资项目积极吸引外商投资。

商务部副部长盛秋平表示，狠抓稳外贸等政策落地见效，特别是要向中小微外贸企业适当倾斜，力争将企业综合成本降下来。加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度。加大对外贸货物物流运输畅通的工作力度，帮助企业用好RCEP等自贸协定优惠政策。进一步梳理1亿美元以上外资大项目，推动项目早落地、早投产、早达产。

汽车业是国民经济的支柱性产业，一揽子政策措施提出全面取消二手车限迁政策、减征车辆购置税等措施。

“一是稳住增量，增加新车消费；二是盘活存量，扩大二手车流通。”盛秋平说，鼓励有条件的地区开展汽车以旧换新，扩大新车销售规模，支持新能源汽车购买使用，积极支持充电设施建设等。

(责编：赵竹青、陈键)