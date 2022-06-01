原标题：直击上海：全力以“复”重振经济

取消企业复工复产审批制度，在做好防疫管理的前提下，加快企业、园区、楼宇等全面复工复产……6月1日起，上海全面有序复工复产复市。《经济参考报》记者近日采访了解到，当下的上海，各个区域都已经在逐步积极推动复工复产。政策有力度，企业转起来，上海将在经济重振的路上跑出“加速度”。

5月31日上午，徐汇区举行重大工程复工复产启动仪式，西岸金融城、滨江复星中心等18个项目复工复产。作为上海中心城区，今年徐汇区重大工程正式项目共计46项，此次首批18个项目率先复工，两周内全部重大工程实质复工、全面达产。

当下的上海，重大工程正在“夺回耽误的时间”，一大批企业也分秒必争，防疫、生产“两手抓”，把“逝去的春天追回来”

生产不停歇。“通过闭环管理，我们的生产一直没停过。”上海勃林格殷格翰药业有限公司技术运营总监王逸华说。自3月中旬以来，这家跨国企业在做好疫情防控的前提下，确保生产运营不停。“目前公司的产能是以前的70%左右，所有的产品都能百分百送达客户手中。随着疫情防控形势的好转，我们已经把第二批员工接回了厂区，等他们正式投入生产后，我们的产能还将持续提升。”

链条转起来。整车批量下线、零部件企业协同复工、长三角地区物流压力进一步缓解……

作为上海制造业龙头，目前上汽乘用车、上汽通用、上汽大众三大整车企业已经全面复工，全力以赴带动供应链活起来、保障产业链转起来。在上汽乘用车的临港基地，自4月19日复工下线首台汽车以来，截至5月21日，共生产智己、飞凡、荣威、MG名爵4大品牌整车超过7000台。

“5月下旬以来，上海各个区、各个部门不断扩大复工复产复市范围，比如临港新片区、上海化工区规模以上工业企业已经100%实现了复工复产，金山区、奉贤区等区规上企业复工复产率达到90%以上，很多区都取消了员工返岗证，不是‘白名单’企业也一视同仁复工复产。”上海市经信委主任吴金城日前在新闻发布会上表示。

保障供应链畅通、全力助企纾困、强化资金支持……复工复产“加速度”的背后，离不开一系列举措的出台和落地

“您上次提到的那家供应商，今天我们去实地走访了一下，他们已做好各项准备，马上开展‘点对点’复工。”5月30日晚间，ABB机器人业务部中国区政府事务总监陈文洁收到上海自贸区张江管理局相关负责人的一条消息。最近一段时间，在上海市区两级政府的协调下，每天ABB都能收到名单内供应商复工的消息，困扰其的物料供应问题正逐步得到解决。

天刚蒙蒙亮，位于上海市松江区石湖荡镇的应急隔离点弱电工程建设正有条不紊地进行。开辟绿色服务通道、3天完成资料收集和业务审批……农行上海松江支行为承担了部分应急隔离点的弱电工程建设任务的上海松基信息科技有限公司第一时间投放了223万元贷款。

下阶段，上海还将释放更多积极政策，为企业复工复产送上“及时雨”，更为重振经济注入“强心剂”

从3月底上海市政府出台的21条政策，到5月29日《上海市加快经济恢复和重振行动方案》的50条政策举措，预计全年将为市场主体减负各类资金规模达到3000亿元以上。

取消企业复工复产复市不合理限制、建立长三角产业链供应链互保机制、建立重点外资企业复工复产专员服务机制……复工复产卡点堵点将进一步打通。

启用重大外资项目线上服务系统、将加大出口退税、出口信用保险等支持力度、年内新增非营业性客车牌照额度4万个、年内完成中心城区成片旧区改造……稳外资、稳外贸、促消费、扩投资，激发活力重振经济多措并举。

“时间就是金钱，要早落实、快落实、把各项措施落实落细，让政策效应最大化。”上海市宏观经济学会会长王思政说，要引导大家把主要精力逐渐放到经济发展上来。

5月29日，搭载着49个集装箱机械设备的“中欧班列-上海号”，缓缓从上海闵行站驶出，这是自3月疫情以来，首列运营出口的中欧班列。未来，开足马力的“上海号”力求进一步增加班次。

而伴随着6月1日上海全面复工复产的推进，这座我国最大的经济中心城市的发展活力也正在回来。

“上海经济发展的基本盘没有改变，上海经济长期向好的态势没有改变。”上海市常务副市长吴清表示，将千方百计为市场主体纾困解难，与广大企业一起努力恢复和重振上海经济。（记者 张莫 何欣荣 龚雯 桑彤）

(责编：赵竹青、陈键)