原标题：农业农村部部署防“干热风”保夏粮丰收

新华社北京5月31日电（记者于文静）据气象部门预计，未来10天，华北黄淮大部气温仍偏高。农业农村部31日下发通知，要求各地坚决打赢防“干热风”保夏粮丰收和抗旱促夏种夏管硬仗。

记者31日从农业农村部了解到，当前河北中北部、山东北部等麦区正在灌浆，夺取夏粮丰收还要过“干热风”的关口。各地夏种也将接续展开。未来10天，河南、山东西南部、江苏和安徽北部仍无有效降水，可能影响适期夏播。

农业农村部下发通知，要求各地全力以赴抓好粮食和农业生产，确保夏粮安全成熟、丰收到手，力争夏播面积只增不减、夏管有序开展。

农业农村部有关负责人表示，各地要及早安排防范“干热风”等灾害。加强与气象部门沟通会商，及时发布预警信息，仍在灌浆的地块要提早落实叶面喷水、喷施叶面肥等措施，及时浇灌“麦黄水”。西北地区要开展小麦“一喷三防”，延长灌浆时间，尽可能多增粒重多提单产。

同时，要精心组织好跨区机收作业，跟踪机收队伍行程，落实农机绿色通道政策，及时协调解决跨区机收遇到的困难和问题。根据小麦成熟时间，及时发布机收作业信息，加快收获进度。

这位负责人表示，要全力抗旱确保夏播面积落实。有灌溉条件的地区，科学调配水源，抢时造墒播种，播后及时浇“蒙头水”。没有灌溉条件的地区，组织农民铁茬播种、干播等雨，加快播种进度。因旱错过适播期的地区，指导农民及时改种短生育期品种。要抓好夏播大豆玉米带状复合种植，帮助生产主体解决实际困难，搞好技术培训。

同时，推进夏管有序开展。东北地区要加强田间管理，加快作物生育进程。南方早稻已进入孕穗期，要加强肥水调控，施好穗粒肥；中稻陆续返青，要促进分蘖成穗，搭好丰收架子。

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