原标题：权益受侵害事件时有发生，未成年人如何用好社交App？

● 近年来，作为网生代的未成年人将不少时间用在了网络娱乐、社交、学习、消费上。一些网络熟人社交或半熟人社交、游戏社交、知识社交类产品，都深得未成年人的喜爱

● 未成年人在使用社交App时很难保障安全性，因网络社交导致未成年人权益受侵害事件时有发生；此外一些社交App虽然设置了身份认证系统，但形同虚设，导致一些未成年人在社交App上“裸奔”

● 未成年人要提升对社交App使用的正确认知；家长要对孩子进行科学引导与管理；App运营商要丰富和优化青少年感兴趣的信息内容供给；学校可通过法治课程、情景模拟、以案释法等科普和普法路径，及时向学生传授如何正确健康使用社交App

□ 本报见习记者 张守坤

□ 本报记者 文丽娟

“赵老师，祝您生日快乐，今天我和几个小伙伴给您准备了生日惊喜，我能加您为好友，并把您拉到我们几个的群里吗？”

“可以啊，谢谢你们，老师很期待。”

5月15日(周日)一大早，天津市河东区某小学三年级教师赵琳就收到了学生发来的短信。这一天是赵琳的生日，学生们为她制作了各种生日祝福视频：有两位同学在《迷你世界》手游中用不同材料搭出“赵老师生日快乐”的图案；有同学拍摄并剪辑了生日快乐视频；还有同学用App拍摄表情功能，录制了祝福表情包。

被学生深深打动的同时，赵琳也有一些担忧：他们才读小学三年级，就有了自己的社交账号，而且玩得都很熟练。他们的家长对于孩子们使用社交App是否知情？他们又能否安全地用好这些社交App呢？

近年来，作为网生代的未成年人将不少时间用在了网络娱乐、社交、学习、消费上。一些网络熟人社交或半熟人社交、游戏社交、知识社交类产品等，都深得未成年人的喜爱。

然而，《法治日报》记者近日采访发现，未成年人在使用社交App时很难保障安全性，因网络社交导致未成年人权益受侵害事件时有发生；此外一些社交App虽然设置了身份认证系统，但形同虚设，导致一些未成年人在社交App上“裸奔”。

多位受访专家提出，从未成年人本身来说，需要提升对社交App使用的正确认知；从家长的角度来说，应该对孩子进行科学引导与管理，使孩子能合理使用各类互联网产品；从App运营商的角度来说，要丰富和优化青少年感兴趣的信息内容供给；从学校的角度来说，可通过法治课程、情景模拟、以案释法等科普和普法路径，及时向学生传授如何正确健康使用社交App。

社交App使用量大

稍有不慎容易出事

不久前，中国青少年研究中心“未成年人线上社交产品的使用及其权益保护”课题组以某款社交App进行调查发现，社交App已经深度渗入到未成年人的生活中，有该社交App账号的未成年人超过六成。未成年人使用该社交App占比最高的前两项原因分别是：方便沟通；看学校的作业和通知等。

经历了学生社交App送祝福后，赵琳也特别留心孩子使用社交App的情况。她注意到，一些一年级甚至幼儿园的学生都有了属于自己的社交App账号。她有些不理解：这么小的孩子为什么要使用社交App呢？

馨馨是赵琳的学生，她从二年级开始就有属于自己的社交App账号了。如今，她已经能够熟练使用该App中的添加好友、群聊天、视频号、小游戏等功能。

对于这种情况，馨馨妈妈认为，与其严防死守，不如跟孩子讲清楚这些社交App的各种功能和交友时应注意的地方。比如钱包功能，馨馨妈妈鼓励孩子每年将压岁钱存入钱包，当孩子想购买盲盒或零食时，她会要求孩子花自己的压岁钱，“花自己的钱会心疼，这样孩子对钱就有了概念，再花钱时就会多一些考虑了”。

值得注意的是，并不是所有家长都像馨馨妈妈这样，对社交App持理性态度；也并不是所有未成年人都能健康合理地使用社交App。

除了花费太多时间、过度使用社交App外，有一些未成年人也容易受一些社交App中不良信息的影响。四川省宜宾市某高中学生小茶使用一款社交App已经数年，经常会收到陌生“美女”打招呼的消息，聊着聊着就会发现对方是想通过裸聊敲诈勒索。

据安徽省宿州市某中学教师张海介绍，去年9月，他所在班级有一名学生因为想换手机但不敢告诉父母，从社交App上认识一个专门卖二手手机的人，花2000多元订购了一款手机，结果收货后发现手机根本无法使用，再联系卖家时对方已将其拉黑。

“类似事件，学校每年都会发生一两起，不管怎么强调不要轻易相信社交App上的陌生人，还是有不少学生上当受骗。”张海说。

财产损失还算轻的，未成年人因轻信社交App上的陌生人而遭受严重侵害的案例也时有发生：宁夏固原原州区人民法院曾发文称，2021年7月的一天，年仅16岁的小花通过某社交App认识了张某。两人线下见面后，张某心生歹念对其实施了强奸并用手机拍摄了小花的裸体视频。之后，张某以对外流传裸体视频要挟再次与其发生性关系。最终小花选择了报警，张某也被绳之以法。

认证系统形同虚设

分级模式未达预期

究竟是什么原因使得未成年人在一些社交App上“裸奔”？

记者调查发现，虽然一些社交App明确标注了“Age Rating 17+”，即该应用的注册信息中建议17岁以上年龄可以下载，17+类别App中可能含有“频繁和激烈的攻击性言语；频繁和激烈的卡通、幻想或现实暴力；频繁和激烈的成人、恐怖和性暗示题材；色情内容、裸体、烟酒和毒品”，但这些社交App并没有身份认证设置，即使有认证系统也形同虚设，年龄性别等可以随意设定。

比如，有的社交App要求使用者输入的出生日期验证年龄必须满18岁，否则无法注册使用，但实际上可以随便输入出生日期且无认证环节。

在一些明确表明只有年满18岁用户才能使用的社交App中，记者发现其设置中有青少年模式。有使用者发表评论称，如果真是只有成年人才能使用这些软件，为何还要再设置青少年模式？

还有一些社交App虽然有青少年模式，但未成年人及其家长很少使用。赵琳告诉记者，她所在班级中有社交账号的学生大概10多名，但没有一个设置了青少年模式，还有很多家长根本就不知道社交App有青少年模式。

经了解，赵琳发现一些家长不愿意设置青少年模式的原因主要有三个方面：青少年模式下的内容单调、青少年模式下功能太少、总跳出开启青少年模式的提示很烦。

“各种App青少年模式下推送的内容都很无聊，晚上到第二天早晨还有禁用时间段，而且很多最基本的功能都没办法使用。即使家长开启了青少年模式，网上也有很多破解教程，随便一搜就可以搜到。”小茶说。

暨南大学少年及家事法研究中心教授张鸿巍告诉记者，社交App分级确有必要，对于规范运营商合法经营及未成年人健康使用社交App具有十分重要的实际意义。

“当前，诸如分级、青少年模式未达到预期效果，原因固然很多，但主要还是父母或其他监护人对分级模式等认识尚待加强、未成年人本身对分级模式存有不解或抗拒心理，而运营商对登录时年龄认定亦存在技术不到位的情形。这些都需要各个方面高度重视并妥善处理。”张鸿巍说。

多措并举共同发力

合理用好社交App

各类社交App对孩子来说充满吸引力，而家长、老师等成年人对未成年人使用社交App则“又爱又恨”。对未成年人来说，是否有必要使用社交App呢？

张鸿巍认为，未成年人身心一直处于持续变化之中，特别是进入青春期后受到朋辈、虚拟世界等家庭外的影响日渐加深。传统威权或专制型家庭教育方式面临着诸多冲击，对未成年人身心发展亦产生了许多影响。而社交App则为一部分未成年人逃离或疏远传统家庭教养方式束缚提供了媒介，亦为其在朋辈等交往中获得认可、安慰等提供了平台。

在中国社会科学院社会学研究所研究员、青少年与教育社会学研究室副主任朱迪看来，社交App在未成年人生活中发挥着重要作用，比如学习、获取信息、和同学朋友保持联系、娱乐休闲、解压放松等，这些都能够满足未成年人在各个层次、各个方面的需求。

“虽然未成年人的心智发育发展和社会经验都处于不太成熟的阶段，可能会对社交App不当使用，包括沉迷上瘾或者接受一些不良信息，但不能因此把未成年人特别‘完美’地保护起来，而是应当引导未成年人积极利用互联网赋能自身。”朱迪说。

那么该如何保障未成年人安全合理地用好社交App？

上述课题组提出，成年人非常有必要与网络时代的原住民们形成民主的、尊重的、沟通的、理解的相处方式，加强亲子沟通，对未成年人多些宽容与接纳。呼吁家长既要给孩子提供民主和谐的代际沟通、教养方式，也要积极承担教育责任，对孩子进行科学引导与管理，使孩子能合理使用各类互联网产品。

朱迪则认为，从App运营商的角度来说，还是要丰富和优化青少年感兴趣的信息内容供给。

“现在很多青少年模式下的内容确实很安全，但是比较单调、质量没有那么好，孩子们要么放弃使用，要么想方设法地绕过青少年保护模式，让这种模式形同虚设。”朱迪说。

张鸿巍建议，学校可通过法治课程、情景模拟、以案释法等科普和普法路径，及时向学生传授如何正确与健康使用社交App；未成年人本身也需要提升对社交App使用的正确认知，既通过正确使用来解决学习、社会和娱乐需求，又不沉迷其中，遇到棘手问题应及时向父母或老师反映和求助。

(责编：赵竹青、陈键)