人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国开行发行80亿元乡村振兴系列专题金融债

2022年06月01日12:39 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：国开行5月31日发行80亿元乡村振兴系列专题金融债

　　国家开发银行网站6月1日消息，国家开发银行5月31日在全国银行间市场成功发行80亿元乡村振兴系列专题金融债，本期专题为支持乡村建设行动，所募资金将主要用于美丽乡村、农村基础设施建设和公共服务等领域项目贷款。

　　国开行介绍，本次发行的5年期“乡村建设行动”专题金融债发行利率为2.58%，认购倍数达5.94倍，在中央结算公司的支持下，得到了广大投资者的踊跃认购，特别是农业银行、南京银行、天津银行、浙江农商联合银行和渤海银行等机构投资人的大力支持。同时，本期债券也将通过北京农商行、宁波银行、浦发银行、南京银行和上海农商行等柜台承办机构面向社会公众发售。截至目前，开发银行已累计发行乡村振兴专题债180亿元，未来，还将推出一系列聚焦乡村振兴相关领域的专题债券，充分发挥债券市场融资优势，助力重点项目建设。

　　国开行强调，乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。今年以来，开发银行充分发挥中长期投融资主力银行的作用，积极服务全面推进乡村振兴，截至4月底已累计发放农村基础设施和公共服务设施领域贷款964亿元。本次发行专题债，旨在发挥市场化机制作用，进一步引导社会和公众资金支持乡村建设行动。下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，聚焦主责主业，发挥中长期信贷优势，扎实推动乡村建设行动各领域项目建设，高质量做好乡村振兴金融服务各项工作。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
全国统一大市场怎么建？国家发改委剖析七大重点任务
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》，其中提到要狠抓落实加快建设全国统一大市场的重点任务。 今年4月，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》对加快建设全国统一大市场作出了部署，既是“路线图”，也是“施工图”。…
国家发改委：加快建设全国统一大市场要处理好四方面重大关系
　　人民网北京6月1日电 （记者申佳平）今日，2022年第11期《求是》杂志发表国家发展改革委文章《加快建设全国统一大市场 为构建新发展格局提供坚强支撑》，其中提到加快建设全国统一大市场，要深入领会、准确把握原则要求，在实践中处理好四个方面的重大关系。 近期，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，对加快建设全国统一大市场工作作出总体部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部