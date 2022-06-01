原标题：国开行5月31日发行80亿元乡村振兴系列专题金融债

国家开发银行网站6月1日消息，国家开发银行5月31日在全国银行间市场成功发行80亿元乡村振兴系列专题金融债，本期专题为支持乡村建设行动，所募资金将主要用于美丽乡村、农村基础设施建设和公共服务等领域项目贷款。

国开行介绍，本次发行的5年期“乡村建设行动”专题金融债发行利率为2.58%，认购倍数达5.94倍，在中央结算公司的支持下，得到了广大投资者的踊跃认购，特别是农业银行、南京银行、天津银行、浙江农商联合银行和渤海银行等机构投资人的大力支持。同时，本期债券也将通过北京农商行、宁波银行、浦发银行、南京银行和上海农商行等柜台承办机构面向社会公众发售。截至目前，开发银行已累计发行乡村振兴专题债180亿元，未来，还将推出一系列聚焦乡村振兴相关领域的专题债券，充分发挥债券市场融资优势，助力重点项目建设。

国开行强调，乡村建设是实施乡村振兴战略的重要任务，也是国家现代化建设的重要内容。今年以来，开发银行充分发挥中长期投融资主力银行的作用，积极服务全面推进乡村振兴，截至4月底已累计发放农村基础设施和公共服务设施领域贷款964亿元。本次发行专题债，旨在发挥市场化机制作用，进一步引导社会和公众资金支持乡村建设行动。下一步，开发银行将深入贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，聚焦主责主业，发挥中长期信贷优势，扎实推动乡村建设行动各领域项目建设，高质量做好乡村振兴金融服务各项工作。

(责编：董童、李源)