原标题：中国银联启动“强健引擎 助商惠民”计划 12项举措提振消费信心助力复工复产

为认真贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进疫情防控与经济社会发展以及保市场主体加大企业纾困力度等重要决策部署，在人民银行的指导下，中国银联携手各商业银行启动“强健引擎 助商惠民”计划，推出12项助商惠民举措，为稳住经济大盘、助力经济复苏贡献力量。

引流政策活水 减费让利助企纾困

中国银联坚决落实国家减费让利、服务实体经济的号召，联合商业银行坚定实施银行卡刷卡手续费优惠和小微企业卡、单位结算卡跨行转账交易银联手续费减免措施，相关措施将延续至2024年。

在此基础上，中国银联携手农业银行、交通银行、邮储银行、华夏银行、浦发银行等商业银行开展“红火计划”，面向餐饮、超市便利、百货商场、农贸市场、交通出行、旅游景点及周边等零售消费类商户，进一步实施银联二维码支付手续费专项优惠，帮助商户特别是中小微商户纾困解难，促进经济恢复发展。

深化科技服务 赋能商户经营

积极发挥银联科技平台作用，面向餐饮、百货商超、文娱旅游等民生消费领域，打造升级“逛街吧”“食神”“车主生活”“乐游”等平台和频道，为商户量身定制专属“会员卡+积分”行业产品，升级“消费+”优质服务体验，提升商户“消费+运营”服务能力，为商户经营管理提质增效。

城市焕新专项活动 助力疫后城市复商复市

以上海、吉林为首批落地省市，结合居民消费需求，选取餐饮、零售等受疫情影响较大的行业开展专项惠民活动，唤醒疫后城市的往日烟火气息。同时，银联乘车码增加健康码信息，携手中石油在全国12个省市推出云闪付95折加油特惠，助力出行。

系列大型惠民活动 促进全国各地消费复苏

紧密结合社会大众的线上消费、本地日常消费和节假日消费习惯，在全国范围内持续开展系列惠民优惠活动，促进各地消费复苏。

618回馈季活动。银联联合电商、生鲜、餐饮、出行、生活服务等行业，开展惠民补贴和优惠，消费者通过银联云闪付、银联手机闪付即可享受优惠服务。

“点亮假日”惠民活动。在暑期、国庆等节假日期间，银联将在全国300 多个城市启动“点亮假日”惠民活动，涵盖零售、百货、餐饮、电商等众多场景，预计覆盖逾60万商户，助推全国消费热潮。银联国际将联手境外知名海淘商户同步开展惠民活动。

“银联优惠日”惠民活动。银联联合各商业银行，以社会大众的日常本地生活消费为主线，每周定期开展优惠活动，一直持续到明年3月。

中国银联还将依托云闪付网络支付平台打造的银行侧统一支付服务，联合商业银行共同开展系列惠民活动。首期，与民生银行联合推出全民生活APP云闪付版专项惠民活动，覆盖商超、便利店、餐饮、地铁出行等场景；后续，将联合中信、招商、浦发等商业银行共推惠民活动。

同时，银联针对毕业生等社会群体开展关爱活动。6月16日，中国银联 哔哩哔哩夏日毕业歌会2022将在哔哩哔哩弹幕网“云”开播，为毕业生群体提供申卡、用卡等超值礼遇；银联国际还为应届毕业生和在校生提供求职技能线上学习大礼包课程，为学生就业提供指导。此外，银联国际携手和缓视频医生平台，推出7X24小时视频医生权益，用户使用银联卡购买会员最低可享4折优惠。

政企合力共促消费 共建营商环境

中国银联将积极发挥好基础平台、基础网络作用，紧密配合政府机构开展促进消费、促进营商环境建设工作。

积极助力各地政府消费券发放工作。今年以来，银联依托广泛的商户受理网络和云闪付APP平台，积极支持广州、深圳、天津、宁波、成都、福州、厦门、济南、青岛等地政府实施了上百个政府消费券发放项目，广泛覆盖餐饮、百货商超、文娱旅游、服饰、数码家电、家居、汽车等各类民生消费领域。银联将继续做好各地政府惠民消费券发放支持工作，并联动产业各方共同参与。

中国银联与文化和旅游部携手开展“百城百区”文化和旅游助企惠民行动，重点覆盖景区、乐园、酒店、图书等旅游文化消费场景，促进文旅消费恢复。目前西安、银川、贵阳、长沙、青岛、宁波、佛山、宝鸡、丽江等九地已首批上线。

发挥基础设施作用，促进营商环境建设。银联将以参与广州、天津、上海等五大国际消费中心城市建设为契机，充分发挥广泛受理网络、基础清算设施、行业组织枢纽及金融科技能力，联合商业银行等产业各方，积极促进优化营商环境，助力五大国际消费城市建设。

中国银联将继续秉承“支付为民”的初心，积极发挥国有企业社会责任担当，做好疫情防控和金融服务，多措并举助企纾困、支援民生。

(责编：董童、李源)