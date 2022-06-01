原标题：国家所需 光大所能 光大银行部署助力稳住经济大盘工作

5月30日、31日，光大银行连续召开总行党委扩大会议和全行专题工作会议，传达贯彻国务院常务会议精神和全国稳住经济大盘电视电话会议精神，研究部署助力稳住经济大盘工作， 坚决扛起稳经济、稳增长的光大担当。光大银行党委书记王江，党委副书记、行长付万军，党委委员和高管层成员参加会议。

会议强调，全行上下要提高站位，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神，切实把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，坚守金融工作的政治性、人民性，增强政治意识、担当政治责任，紧紧围绕“国家所需”和“光大所能”，以更大力度、更实举措，推动稳增长各项工作落实落地。

会议要求，全行要勇于担当，践行金融央企的使命责任。在支持稳定经济大盘、助力经济增长工作中，突出“快”“准”“实”，以等不起的紧迫感和不折不扣的执行力，迅速对接中央和各地方政府出台的稳经济措施，扩大各类金融工具和业务产品供给，聚焦重点区域、重点领域、重点行业、重点企业和薄弱环节，用好用足内外部政策，主动发力，全力支持经济大盘稳定。要积极回应实体经济关切，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等重点领域，结合京津冀、长三角、珠三角等重点区域实际，充分发掘区域特色与业务机遇，加大信贷储备和投放力度，将做好信贷稳定增长、同比多增作为当前及全年经营工作的重中之重。要顺应国家政策导向，持续推动降低企业综合融资成本。要聚焦市场主体，稳定产业链、供应链，切实做好困难企业和群体的金融服务。要处理好稳增长和防风险的关系，在精准投放贷款的同时精准防控风险，下好先手棋，守住不发生系统性风险的底线。

会议要求，全行要转变作风，统筹兼顾，扎实做好巡视整改和疫情防控工作。要以冲刺状态抓好中央巡视整改工作，把巡视整改的成效体现在助力稳经济增长上来，用支持实体经济的成果检验巡视整改的成效。要坚决巩固来之不易的疫情防控成果，继续压紧压实“四方责任”，为业务经营创造安全有序的环境。要发扬钉钉子精神，坚定信心，积极应对，把“稳住经济大盘”作为“国之大者”，知重负重，迎难而进，以高度的政治自觉扛起政治责任，为稳定经济大盘作出光大银行应有的贡献。

会议审议了《光大银行关于助力稳住经济大盘 大力支持实体经济的落实意见》，制定了22条具体举措，竭力支持实体经济、服务市场主体。

总行处级以上干部，一级分行、子公司中层及以上干部在现场或通过视频参加全行专题工作会议。

(责编：董童、李源)