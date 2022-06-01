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南水北调东线北延工程完成年度供水

2022年06月01日16:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月1日电（记者刘诗平）记者6月1日从中国南水北调集团有限公司了解到，南水北调东线北延应急供水工程2021-2022年度供水任务顺利完成，共向黄河以北调水1.89亿立方米，超计划3.3%。

　　5月31日20时，位于山东省武城县的六五河节制闸关闭，宣告南水北调东线北延工程本年度调水结束。

　　南水北调集团董事长蒋旭光表示，本次调水增加了向黄河以北地区供水，为华北地区地下水压采和生态环境修复提供宝贵水源，同时为京杭大运河百年来首次实现全线水流贯通提供了有力支撑。

　　南水北调东线北延工程本次调水于3月25日正式启动，主要向冀津调水。监测显示，本次调水水质稳定在Ⅲ类以上，部分时间达到Ⅱ类。

　　“南水北调集团全力做好此次供水工作，提前准备，加强协调，优化调度运行，强化安全管理，确保北延工程加大调水和大运河全线贯通补水顺利实施。”南水北调集团质量安全部主任李开杰说。

　　作为京杭大运河2022年全线贯通补水行动的重要水源之一，南水北调东线北延工程本次共向南运河补水1.59亿立方米。

　　包括北延工程在内的南水北调东线，是京杭大运河保护与传承的重要载体，输水线路中利用了超过1000公里的大运河河道。通过调水和生态补水，为大运河的保护、传承与利用提供了良好的水资源保障。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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