全国供销合作社系统创新服务“三夏”生产
2022年06月01日20:18 | 来源：新华网
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新华社北京6月1日电（记者侯雪静）夏粮丰收，全年主动。记者1日从中华全国供销合作总社了解到，全国供销合作社系统将紧紧围绕“三夏”生产实际需求，创新生产服务方式，加强农资调运供应，优化农资供应结构，延伸拓展农资技物结合服务等，为夏粮增产奠定坚实基础。
中华全国供销合作总社近日下发通知提出，全国供销合作社系统要创新服务，积极组织跨区机收作业，确保夏粮颗粒归仓；压茬推进夏种，确保播种面积只增不减，确保不误农时、种足种满、种在适播期；环环紧扣做好夏管，为秋粮丰收打下基础；参与做好夏粮收购，腾仓备笼调整库容结构，严格落实小麦国家最低收购价格政策，保证农民“粮出手、钱到手”；发挥农资供应主力军作用，有效满足“三夏”生产农资需求，切实发挥供销合作社农资储备“蓄水池”作用。
根据通知，全国供销合作社系统将统筹推进疫情防控和复工复产，加大协调力度，切实帮助系统各类经营服务主体打通农资供应、农业生产服务、农产品流通等卡点堵点，最大限度减少疫情防控对“三夏”生产影响。
目前，全国供销合作社系统通过全国4130家农资经营企业、67096个庄稼医院、16995个生产性为农服务中心全面开展农资供应、测土配方施肥、统防统治、农机作业、烘干收储等“三夏”生产服务工作，确保颗粒归仓、应种尽种，助力全年粮食丰产丰收。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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