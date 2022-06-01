新华社北京6月1日电（记者戴小河）记者1日从国家能源局获悉，国家《“十四五”可再生能源发展规划》对外发布，到2025年可再生能源消费总量将达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右。

“十四五”时期我国可再生能源将进入高质量跃升发展新阶段，呈现大规模、高比例、市场化、高质量发展新特征，将进一步引领能源生产和消费革命的主流方向、发挥能源绿色低碳转型的主导作用，为实现碳达峰碳中和目标提供主力支撑。

规划明确，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍；全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平；太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

国家能源局新能源司司长李创军说，“十四五”时期可再生能源发展将坚持集中式与分布式并举、陆上与海上并举、就地消纳与外送消纳并举、单品种开发与多品种互补并举、单一场景与综合场景并举。

规划提出以区域布局优化发展、以重大基地支撑发展、以示范工程引领发展、以行动计划落实发展。

李创军说，在区域布局优化发展方面，“三北”地区优化推动基地化规模化开发，西南地区统筹推进水风光综合开发，中东南部地区重点推动就地就近开发，东部沿海地区积极推进海上风电集群化开发；在重大基地支撑发展方面，明确以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快建设黄河上游、河西走廊、黄河几字湾、冀北、松辽、新疆、黄河下游等七大陆上新能源基地，藏东南、川滇黔桂两大水风光综合基地和海上风电基地集群。

(责编：杨光宇、胡永秋)