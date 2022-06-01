新华社北京6月1日电（记者侯雪静）国家乡村振兴局局长刘焕鑫表示，要推动巩固拓展脱贫攻坚成果各项措施尽快落地见效，最大限度减少疫情影响，采取有力措施确保今年全国脱贫人口务工就业规模稳定在3000万人以上，要坚持既定目标任务不动摇，工作总体安排部署不改变，千方百计、想方设法确保完成全年目标任务。

刘焕鑫是在日前召开的全国乡村振兴局长视频会议上作出上述表述的。

刘焕鑫表示，巩固拓展脱贫攻坚成果、牢牢守住不发生规模性返贫的底线，是乡村振兴系统的首要职责和底线任务。2021年，脱贫人口务工收入占比接近70%，稳住了岗位、实现了就业，防止返贫致贫就有了坚实支撑。截至今年5月底，脱贫劳动力（含防止返贫监测对象）务工规模3133万人，完成全年目标任务的103.8%。

会议指出，在看到成绩的同时，要清醒地认识到，受新一轮新冠肺炎疫情和国际局势变化等影响，我国经济下行压力加大，脱贫劳动力稳岗就业压力增大，帮扶产业带动增收能力减弱，巩固拓展脱贫攻坚成果面临的困难挑战明显增多。

会议强调，要深入开展防止返贫动态监测帮扶排查，发挥好公益岗位、帮扶车间吸纳就业作用。对返乡回流的脱贫劳动力，建立跟踪服务机制，落实帮扶责任。要强化产业帮扶，提高中央衔接资金用于产业的比重，确保今年达到55%以上，重点支持联农带农富农产业发展，促进脱贫人口、监测对象持续增收。

刘焕鑫表示，今年以来中央出台一系列聚焦“守底线、抓发展、促振兴”的政策措施，各地要把此前和这次出台的政策措施结合起来一并抓好落实，确保取得扎实成效。国家乡村振兴局将持续开展应对疫情影响监测调度，适时组织暗访调研，对存在突出问题的地区进行通报。各地应对疫情影响、推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作情况，将作为2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估的重要内容。

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