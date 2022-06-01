原标题：我的就业进行时｜高职毕业生谢彬彬：不一样的就业赛道一样精彩

即将在今年六月份大学毕业的谢彬彬，已经在长安汽车两江工厂实习了半年多时间。因为实习期间表现突出，刚刚过去的四月份，谢彬彬拿到了已签署好的就业三方协议。

在大学期间做过快递员、仓管员等各种兼职的谢彬彬，通过参与学校组织的企业一线体验式实践，找到了自己的赛道。

这也才有了去年12月他应聘入选长安汽车的实习，也才有了他后来的就业故事 和他对自己未来职业的规划。（李爱斌）

(责编：曹淼、李源)